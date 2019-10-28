تم بيع 130 آلف وحدة من هواتف iPhone 11 في كوريا الجنوبية خلال يوم الإطلاق

فاطمة أيت طالب - دبي - يُعتقد أنه تم بيع 130 آلف وحدة من سلسلة هواتف iPhone 11 Series في كوريا الجنوبية يوم الجمعة الماضي، وهو اليوم الذي تم فيه إطلاق أحدث هواتف آبل في البلاد. هذا الرقم عبارة عن تقديرات تستند على عدد عمليات تفعيل هواتف iPhone الجديدة.

إنها قفزة كبيرة بنسبة 30 في المئة مقارنة مع مبيعات العام الماضي. في العام 2018، قيل أنه تم بيع 100 آلف وحدة من iPhone XS و iPhone XS Max و iPhone XR في اليوم الأول بعد الإطلاق.

على الرغم من الزيادة الملحوظة في المبيعات، فهواتف iPhone الجديدة لا يمكنها أن تتطابق تمامًا مع المبيعات التي حصدتها سلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series في يوم الإطلاق والتي بلغت 220 آلف وحدة. حسنًا، يبدو الأمر كما لو أن هواتف سامسونج الرائدة تحظى بأفضلية الأرض.