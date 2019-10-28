سقوط قمر سامسونج الصناعي الزائف Space Selfie

سقط قمر سامسونج الصناعي الزائف المسمى سيلفي الفضاء Space Selfie صباح يوم السبت فى أحد أحياء ميشيجان الريفية في مقاطعة غراتيوت، والذي قالت عنه الشركة: إنه يهدف إلى التقاط صور باستخدام منظر فريد لكوكب الأرض كخلفية. وكان من المفترض أن يبقى في الفضاء حتى 31 أكتوبر.

وأكدت شركة سامسونج في بيان لها أن الجهاز الذي أطلقته في حدث ترويجي في لندن حضرته عارضة الأزياء كارا ديليفين عاد إلى الأرض، وذلك بالرغم من أن الشركة وصفت سقوطه بأنه هبوط مبكر مخطط له في منطقة ريفية مختارة بسبب الأحوال الجوية في الولايات المتحدة.

وأضافت الشركة الكورية الجنوبية “لم تحدث إصابات وتم استرداد البالون التابع لشركة سامسونج أوروبا لاحقًا، ونحن نأسف لأي إزعاج قد يسببه هذا الأمر”.

ووفقًا لمسؤولي مقاطعة غراتيوت، فقد أغلقت إدارة الإطفاء الطريق الذي سقط فيه القمر الصناعي بسبب أن البالون الكبير الحجم قد علق بخطوط الكهرباء الحية، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من السكان المحليين لمدة ساعتين، وأعيد فتح الطريق بعد 30 دقيقة.

وكانت سامسونج قد أوضحت أن مشروع Samsung Space Selfie قد صمم لمستهلكيها من أجل الحصول على صورهم مع خلفية من الفضاء باستخدام بالون هيليوم عملاق يطير على ارتفاعات عالية لنقل هاتف Samsung Galaxy S10 5G إلى طبقة الغلاف الجوي.

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وقالت الشركة حينها: مع أكثر من 200 ساعة على ارتفاع 65 ألف قدم فوق سطح الأرض، فإن هاتف Samsung Galaxy S10 5G سيعرض قوة ابتكارات سامسونج وكيف تواصل تصميم المنتجات التي تجعل ما كان مستحيلًا في السابق ممكنًا.

وجرى إرسال القمر الصناعي المزيف إلى الغلاف الجوي للأرض كجزء من عرض ترويجي لشركة سامسونج أوروبا، وكانت الفكرة هي الترويج للطراز الجديد Samsung Galaxy S10 5G كجهاز قادر على العمل مع تحمل قسوة السفر إلى الغلاف الجوي.

واستخدمت الشركة هاتفي Samsung Galaxy S10 5G، أحدهما موجود ضمن القمر الصناعي المزيف على ارتفاع 65 ألف قدم فوق الأرض، بينما تواجد الهاتف الآخر في العاصمة البريطانية لندن.