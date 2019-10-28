آبل تذكر مالكي iPhone 5 بالتحديث إلى iOS 10.3.4

بدأت شركة آبل في تحذير مالكي هواتف iPhone 5 بأنهم سيفقدون الميزات الرئيسية عبر الإنترنت، بما في ذلك البريد الإلكتروني؛ وتصفح الويب؛ ومتجر التطبيقات؛ و iCloud، إذا لم يحدثوا إلى iOS 10.3.4 قبل الساعة 12:00 بالتوقيت العالمي في 3 نوفمبر.

وقالت آبل من خلال تنبيهات بوضع ملء الشاشة: إن مشكلة المرحلة الانتقالية الزمنية لشبكة GPS، والتي بدأت في شهر أبريل، ستؤدي إلى توقف الميزات التي تتطلب التاريخ والوقت الصحيحين، كما أصدرت الشركة مستند دعم لشرح التفاصيل بشكل أكبر.

وأصدرت الشركة في شهر يوليو تحديثات نادرة لإصلاح أخطاء الإصدارات القديمة من نظام التشغيل iOS 10.3.4 و iOS 9.3.6.

وكانت هذه التحديثات ضرورية للمساعدة في جعل أجهزة آيفون وآيباد القديمة تحافظ على وظائف الموقع بدقة حيث تمر شبكة GPS بمرحله انتقالية زمنية.

ومع ذلك، فإن المشكلة أكثر خطورة بالنسبة لمستخدمي iPhone 5، إذ في حال لم يتم التحديث في الوقت المناسب، فلن يكون الجهاز قادرًا على الاتصال بالإنترنت بشكل كامل، بما في ذلك تصفح الويب في سفاري والبريد الإلكتروني وخدمات iCloud ومتجر التطبيقات.

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ويظهر مربع الحوار لمالكي iPhone 5 من أجل إعلامهم بمدى أهمية التحديث، وتُعد هذه المشكلة خاصة بهاتف iPhone 5، الذي تم بيعه آخر مرة في شهر سبتمبر 2013، ويجب على مالكيه التحديث إلى آخر نسخة من نظام iOS قبل 3 نوفمبر للحفاظ على عمل الهاتف بشكل طبيعي.

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وفي حال عدم الترقية، فلن تكون التحديثات الهوائية OTA والنسخ الاحتياطي لآيكلاود ممكنة بعد الآن، لأن الهاتف لن يكون قادرًا على الاتصال بالشبكة.

ويحتاج المستخدم في هذه الحالة إلى الاتصال بجهاز حاسب والاستعادة باستخدام iTunes على جهاز حاسب شخصي أو ماك Mac.

وتبدأ مشكلة GPS بالتأثير على أجهزة آبل، مثل iPhone 4S؛ و iPad 2؛ و iPad مع شاشة Retina؛ والجيل الرابع من iPad، قبل منتصف الليل بالتوقيت العالمي يوم 3 نوفمبر.

ويعني عدم التحديث بالنسبة لتلك الأجهزة أن ميزات GPS ستتوقف عن العمل، أما بالنسبة إلى iPhone 5، فإن العواقب ستكون أكثر حدة.

وتقول آبل: اعتبارًا من 15 أكتوبر، فإن 9 في المئة من جميع مستخدمي أجهزة iOS يستخدمون نسخة أقدم من iOS 12، وإن العديد منهم يستخدمون أجهزة أحدث، حيث تتقلص النسبة إلى 7 في المئة عندما تقصر البيانات على الأجهزة التي يبلغ عمرها أربع سنوات.