تكنولوجيا: TSMC تبدأ الخطوات الأولى لتطوير رقائق ترتكز على دقة تصنيع 3 نانومتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة TSMC في تجهيز المنشآت اللازمة لتطوير الرقاقات المميزة بدقة تصنيع 3 نانومتر، بهدف بدء الإنتاج في 2023.

دعمت شركة TSMC هذا العام كلاً من ابل وهواوي وأيضاً كوالكوم في عملية تصنيع الرقاقات الخاصة بهذه الشركات، حيث قامت الشركة بتصنيع رقاقة Snapdragon 855 لكوالكوم، ورقاقة A13 Bionic لشركة ابل كما قامت الشركة بتصنيع رقاقة هواوي Kirin 990، حيث ترتكز هذه الرقاقات على عملية تصنيع 7 نانومتر.

ويعبر الرقم الذي يظهر في عملية تصينع الرقاقة إلى عدد الترانزستورات التي تتضمنها الرقاقة، فمع الرقم الأقل في عملية التصنيع يأتي عدد أكبر من الترانزستورات داخل الشريحة، والذي يدعم الرقاقة بكفاءة وآداء أعلى، مع إستهلاك أقل في الطاقة.

ولقد قدمت TSMC رقاقة هواوي Kirin 990 على سبيل المثال بشريحة مودم 5G، مع عدد من الترانزستورات يصل إلى 10.3 مليار، حيث حرصت الشركات على تقليص عملية التصنيع على مدار السنوات الأخيرة مع عدد مصاعف من الترانزستورات سنوياً.

وتعد عملية تصنيع الرقاقات بدقة أقل وعدد أكبر من الترانزستورات من أصعب عمليات التصنيع في عالم التقنية، إلا أن شركة TSMC تعد واحدة من الشركات الرائدة في هذه الصناعة، حيث تستعد لبدء إنتاج رقاقات بدقة 5 نانومتر العام المقبل، كما تبدأ العملاق الكوري سامسونج أيضاً تصنيع رقاقات بدقة 5 ناومتر أيضاً العام المقبل.

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من جانب أخر تستعد سامسونج في بداية العام المقبل لبدء عملية تصنيع رقاقة Snapdragon 865 التي ترتكز على دقة تصنيع 7 نانومتر ومعمارية EUV التي ترتكز على الطباعة الحجرية بالأشعة الفوق بنفسجية، وهي تقنية تدعم دفع عدد أكبر من الترانزستورات في الرقاقة بدقة تصنيع أكثر كفاءة.

أيضاً من المتوقع أن تعتمد كوالكوم على TSMC في عملية تصنيع Snapdragon 875 في 2021، والتي ستكون أول الشرائح المميزة بدقة تصنيع 5 نانومتر للهواتف الأندوريد الذكية، ومن المتوقع أيضاً أن تستخدم TSMC عملية تصنيع 5 نانومتر في رقاقة ابل A14.

وتخطط كلاً من TSMC وسامسونج للجيل القادم من الرقاقات المميزة بدقة تصنيع 3 نانومتر، حيث بدأت TSMC بالفعل في تطوير المنشآت الخاصة بعملية التصنيع، مع توقعات ببدء الإنتاج لهذه الرقاقات في 2023، بينما تخطط سامسونج لبدء إنتاج هذه الرقاقات في الفترة ما بين عام 2021 إلى 2022، على أن ترتكز عل معمارية سامسونج الجديدة GAA.

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