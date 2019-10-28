تكنولوجيا: Vivo تخطط للإعلان عن هاتف Vivo X30 5G في شهر ديسمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي نشرت اليوم عبر leakster في الصين عن خطط شركة Vivo القادمة للإعلان عن هاتف Vivo X30 في شهر ديسمبر، على أن يدعم هذا الإصدار شبكات الجيل الخامس.

أشارت شركة vivo في مؤتمرها الذي عقد خلال الشهر الماضي، إلى أن هاتف الشركة القادم يأتي بميزة دعم شبكات الجيل الخامس مع معالج سامسونج Exynos 980، واليوم كشف عن العنوان الذي ينطلق به الهاتف Vivo X30 5G.

أشارت بعض التسريبات إلى أن هاتف Vivo X30 5G الذي ينطلق في حدث خلال شهر ديسمبر، سيأتي بتصميم دون نتوء الشاشة، حيث يتبنى هذا الإصدار التصميم المنبثق للكاميرة الأمامية.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن تصميم الإصدار الجديد لن يختلف عن هاتف X27 Pro الحالي، حيث يضم إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، كما أكدت تسريبات مصورة على أن الهاتف يضم معالج Exynos 980 من سامسونج، كما يضم مودم 5G لدعم إتصال الهاتف بشبكات الجيل الخامس، لذا لن يتوفر نموذج 4G من الهاتف.

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يذكر أن التسريبات لم تقدم الكثير من التفاصيل حول مواصفات هاتف Vivo X30 5G حتى الآن، إلا أن بعض التسريبات قد ركزت بشكل خاص على كفاءة المعالج الذي يضم اثنان من أنوية Cortex-A77 كبيرة الحجم وبسرعة 2.2 GHz والتي تدعم آداء أعلى في الهاتف، كما يضم الهاتف 4 من أنوية Cortex-A55 لدعم إستهلاك أقل للطاقة.

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