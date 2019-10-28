الهاتف Vivo X30 سيدعم شبكات 5G وسيصل في شهر ديسمبر المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - عقدت شركة Vivo في الشهر الماضي مؤتمرًا أعلن فيه أحد المدراء التنفيذيين للشركة عن شراكة مع شركة سامسونج ستجلب هاتفًا ذكيًا يدعم تقنية 5G مع المعالج Exynos 980. اليوم قام مسرب صيني موثوق بالكشف عن المزيد من المعلومات حول هذا الهاتف، وواحدة من هذه المعلومات تقول أن هذا الهاتف سيحمل إسم Vivo X30، وسيصل كخليفة للهاتف Vivo X27 وسيتم تقديمه في شهر ديسمبر المقبل.

قامت شركة Vivo فعلاً بتسجيل العلامة التجارية Vivo X30، وسيضم الهاتف شاشة خالية من القطع أو الثقب، مما يعني أن الكاميرا الأمامية ستكون مخفية في آلية منبثقة. يعتقد المستخدمون أنها ستشبه الكاميرا الأمامية المنبثقة للهاتف Vivo X27 Pro، وأنه سيضم ثلاث كاميرات في الخلف.

يبدو أن بعض الصور تتضمن غرفة لإختبار الهاتف أو أن شركة Vivo تخطط لإستخدامها في حدث إطلاق الهاتف Vivo X30. إذا وصل الهاتف بالفعل مع المعالج Exynos 980، فهذا يعني أنه سيحتوي على مودم 5G مدمج، وأنه سيصل بنسخة واحدة فقط مما يعني أنه لن تكون هناك نسخة 4G.

بالنسبة لبقية مواصفات الهاتف Vivo X30، فهي غير متوفرة لدينا في الوقت الراهن، ولكن على الأقل نحن نعلم نوعية المعالج الذي سيستخدمه.