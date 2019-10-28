الهاتف Xiaomi Mi CC9 Pro سيضم خمس كاميرات، وسيصل يوم 5 نوفمبر

فاطمة أيت طالب - دبي - كان الهاتف Xiaomi Mi CC9 Pro محورًا للشائعات على مدار الشهر الماضي وتردد أنه سيدعم الشحن السريع بقوة 30W. يبدو أن هناك إشاعة أخرى تقول أن الهاتف سيضم كاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل، وبحسب أحد الملصقات التي نشرتها شركة Xiaomi، فهو يقول أن الهاتف سيصل في اليوم 5 نوفمبر.

تكشف الصورة أيضًا أن الهاتف Xiaomi Mi CC9 Pro سيضم خمس كاميرات في بوضعية عمودية في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية. الهاتف سيضم أيضًا فلاش LED مُزدوج بجانب العلامة ” 5X Optical “، مما يؤكد وجود الكاميرا المُقربة.

قامت شركة Xiaomi بإطلاق سلسلة هواتف Xiaomi CC Series من أجل الأشخاص المبدعين والفضوليين الذين يحبون إلتقاط الصور. ومع هذا الهاتف، سيكون بإمكان المعجبين إلتقاط كافة أنواع الصور، بما في الصور الواسعة الزاوية للطبيعة، والصور المُقربة، والصور الجيدة في البيئات المنخفضة الإضاءة، فضلا عن صور الماكرو والصور المضببة الخلفية.

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لن تكون هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها شركة Xiaomi كاميرا 108 ميغابكسل في هاتف ذكي، فقد سبق لها أن إستخدمت نفس الكاميرا في الهاتف Xiaomi Mi Mix Alpha مع العلم بأنه تم تطويرها بشكل مشترك بين Xiaomi و Samsung.

سيكون الحدث أيضًا نقطة إنطلاق لتلفاز Xiaomi Mi TV جديد وساعة ذكية جديدة من شركة Xiaomi.