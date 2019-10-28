تكنولوجيا: ناسا تؤكد موعد الإطلاق التجريبى لمركبة Starliner إلى محطة الفضاء الدولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت ناسا أن موعد الإطلاق التجريبى لمركبة Starliner المأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية سيكون يوم 17 ديسمبر 2019، حسب سكاى نيوز. ويذكرأن جون مالهولند، نائب مدير عام شركة بوينج المنتجة لمركبة ستارلاينر أعلن سابقا بأن موعد إطلاق المركبة المأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية سيكون فى يوم 17 ديسمبر 2019 وإن رحلتها تستمر لمدة سبعة أيام لتهبط فى ميدان وايت ساندز بولاية نيو مكسيكو. وتفيد ناسا، بأن المركبة Starliner العائدة لشركة بوينج ستطلق من مطار كيب كانافيرال فى ولاية فلوريدا، يوم 17 ديسمبر 2019، بواسطة صاروخ النقل Atlas V العائد للشركة، مشيرة إلى أن الرحلة التجريبية للمركبة إلى المحطة الفضائية الدولية ستكون من دون طاقم. ويأمل خبراء ناسا بالحصول على معلومات قيمة عن عمل صاروخ النقل والمركبة والمنظومات الأرضية والفضائية ومنظومة الالتحام بالمحطة الفضائية الدولية ومنظومة الهبوط.

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