شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماليزيا تتخذ خطوات جديدة للحد من استخدام البلاستيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نائبة رئيس وزراء ماليزيا وان عزيزة وان إسماعيل أن رسوم الأكياس البلاستيكية "20 سن"، والتى تنطبق حاليا على معظم الأعمال التجارية الدائمة، سيتم تمديدها لتشمل جميع أنواع الأنشطة التجارية بدءا من 2022.

وقالت عزيزة إسماعيل، لدى إطلاق حملة "حب البيئة" فى سوبانج جايا، "بحلول نهاية 2021 ستطبق رسوم الأكياس البلاستيك على جميع الأعمال التجارية الدائمة، ومع بداية عام 2022 سيتم تمديدها إلى جميع أنواع الأنشطة التجارية".

ونقلت صحيفة (مالاى ميل) الماليزية عن عزيزة وان قولها، إن هذه الخطوة كانت من بين المبادرات الرئيسية فى إطار خارطة الطريق نحو صفر استخدام البلاستيك 2018-2030 ، والتى تشمل أيضا توعية المواطنين بعدم استخدام قصبة الشرب "الشفاطة" والشرب مباشرة من الكوب.