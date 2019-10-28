تكنولوجيا: طائرة فضائية تهبط فى مركز كينيدى بعد رحلة استغرقت 780 يوما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن سلاح الجو الأميركى أن طائرة فضائية بدون طيار من طراز X-37B هبطت فى مركز كينيدى للفضاء فى فلوريدا لتختتم 780 يومًا فى مدارها، وكانت المهمة هى تحطيم الرقم القياسى للطائرة من خلال قضاء أكثر من عامين فى الفضاء.
وقالت "باربرا باريت" وزيرة سلاح الجو: "تواصل طائرة X-37B إظهار أهمية وجود طائرة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام، وأضافت أن البرنامج الذى يحتوى على طائرتين على الأقل من الطائرات التى يعاد استخدامها، أمضى 2865 يومًا فى الفضاء على مدار خمس مهام، وبدأت المهمة الخامسة فى 7 سبتمبر 2017.
ووفقا لموقع cnet الأمريكى، تشبه الطائرات طائرات بوينج الفضائية، وهى عبارة عن نسخة أصغر من مكوكات الفضاء القديمة التابعة لناسا، وتستخدم مجموعة شمسية قابلة للنشر لتوليد الطاقة.
يبلغ طول الطائرة 29 قدمًا مع جناحيها الذى يبلغ طولهما 15 قدمًا، وقد صُممت لتبقى فى المدار لمدة 270 يومًا.
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