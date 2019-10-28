تكنولوجيا: شاومي تستعد لعقد مؤتمر Mi CC9 Pro في 5 من نوفمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة شاومي يوم 5 من نوفمبر لإنطلاق مؤتمرها القادم للإعلان عن هاتف Mi CC9 Pro، الذي يضم مستشعر بدقة 108 ميجا بيكسل، ويدعم تكبير بصري حتى 5 مرات.

نشر الرئيس التنفيذي لشركة شاومي إعلان تشويقي لمؤتمر الشركة القادم في 5 من نوفمبر، والذي يأتي بإعلان رئيسي عن هاتف Mi CC9 Pro، كما تقدم الشركة ساعة Mi Watch إلى جانب جهاز تلفاز Mi TV 5 خلال فعاليات المؤتمر.

كان هاتف Mi CC9 Pro محور العديد من التسريبات خلال الفترة الماضية، واليوم تكشف شاومي عن موعد رسمي لإطلاق هذا الإصدار، الذي ينطلق للأسواق للمرة الأولى بمستشعر سامسونج ISOCELL Bright HMX بدقة 108 ميجا بيكسل وحجم 1/1.33 إنش.

ولقد أعلنت شاومي سابقاً عن هاتف Mi MIX Alpha الذي جاء أيضاً بمستشعر 108 ميجا بيكسل، والذي سينطلق بإصدار محدود في شهر ديسمبر.

ومن المقرر أن يدعم مستشعر سامسونج إنتاج صور بدقة 27 ميجا بيكسل، كما يدعم دمج كل 4 بيكسل في نقطة واحدة، لدعم إنتاج بيكسل بحجم 1.6μm وأيضاً لدعم تصوير بكفاءة أكبر في الإضاءة المنخفضة.

Advertisements

ولقد نشر الرئيس التنفيذي لشركة شاومي نماذج لصور إلتقطتها عدسات CC9 Pro بميزة التكبير البصري حتى 5 مرات، أيضاً من المقرر أن يدعم الهاتف تكبير hybrid حتى 10 مرات، كما يضم الهاتف مستشعر بزوايا عرض واسعة، مع مستشعر telephoto في الكاميرة الخلفية، ومن المتوقع أن يكون المستشعر الأخير ToF أو مستشعر macro.

يذكر أن هاتف Mi CC9 Pro يأتي بمعالج Snapdragon 730G كما رصد الهاتف في تسريبات 3C بنموذج رقم M1910F4E، حيث يدعم الهاتف شحن بتقنية الشحن السريع وبقدرة 30W، مع بطارية بقدرة 4500 mAh، أيضاً من المقرر أن يتميز هاتف Mi CC9 Pro بشاشة AMOLED بحجم 6.39 إنش مع جودة عرض Full HD بلس.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان خلال الحدث عن ساعة Mi Watch وهي أول إصدار من ساعة WearOS، كما تكشف الشركة عن تلفاز Mi TV 5، لذا نترقب إنطلاق مؤتمر الشركة في 5 من نوفمبر.

المصدر

اعلان

