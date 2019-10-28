شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو معاك أيفون 5.. عليك تحديث هاتفك قبل يوم 3 نوفمبر لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت لا تزال تستخدم هاتف iPhone 5 ، فعليك تحديثه فى أسرع وقت ممكن، حتى لا تكون العواقب وخيمة، إذ بدأت أبل فى تحذير مالكى الهاتف أنهم سيفقدون الميزات الرئيسية، بما فى ذلك البريد الإلكترونى وتصفح الويب ومتجر التطبيقات و iCloud، إذا لم يقوموا بالتحديث إلى iOS 10.3.4 قبل الساعة 12:00 بالتوقيت العالمى فى 3 نوفمبر.

قالت أبل إن مشكلة انتقال وقت GPS التى بدأت فى أبريل ستؤدى إلى التخلص من الميزات التى تتطلب التاريخ والوقت الصحيحين.

وحال عدم التحديث إلى نظام 10.3.4 قبل الثالث من نوفمبر، سيكون عليك عمل نسخ احتياطى باستخدام جهاز كمبيوتر قبال أن تقوم بالتحديث.

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وأوضحت أبل أن الأجهزة الأخرى مثل iPad من الجيل الرابع ستتأثرأيضًا، لكن لن يكون هناك الكثير من الأشخاص المتضررين، فنحو 9 بالمئة فقط من جميع مستخدمى أجهزة iOS يعتمدون على تحديث أقل من iOS 12 ، كما أن العديد منهم يستخدمون أجهزة حديثة.