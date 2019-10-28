شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كانى ويست ينتقد السوشيال ميديا ويصفها بـ"سجائر العصر الحديث" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم كانى ويست تطبيقات السوشيال ميديا، واصفًا إياها بأنها تسبب الإدمان وتتسبب فى غسيل المخ، لكنه فى نفس الوقت أشاد بجاك دورسى رئيس "تويتر" لكونه صاحب رؤية.

وأجريت مقابلة مع ويست عبر Apple Music، حيث تحدث حول إدمانه للجنس لمدة عشر سنوات وانتقد مواقع مثل إنستجرام للمساهمة فى تفاقم المشكلة، ومع ذلك قال ويست أيضًا إن الرئيس التنفيذى لشركة تويتر جاك دورسى هو المفضل له، ووصفه بأنه ذكى بشكل لا يصدق، كما أشاد بتاريخ دورسى كمؤسس، مشيرًا إلى تويتر وسكوير.

وأوضح أن دورسى كان من أوائل الأشخاص الذين أرادوا الاستثمار فيه مبكرًا فى حياته المهنية، إذ قال: "سأتذكر دائمًا كل لقاء وتفاعل بينى وبين جاك دورسى، وسأتذكر دائمًا اجتماعاتى وتفاعلاتى مع مارك زوكربيرج – إذ كان الأمر مختلفًا تمامًا".

كما وصف ويست السوشيال ميديا إنها سجائر فى العصر الحديث، كما قارن ويست الصور على إنستجرام، بما كانت عليه الصور الإباحية أثناء شبابه.