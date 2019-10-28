علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: لو معاك أيفون.. 17 تطبيقا خبيثا عليك حذفها فورًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشفت شركة Wandera لأمن الأجهزة المحمولة 17 تطبيقًا خبيثًا على هواتف أيفون، وأبلغت شركة أبل على الفور بهذه لتطبيقات لحماية متجرها، واستجابت أبل بالفعل وقامت بإزالة 15 من التطبيقات الـ17 المبلغ عنها بينما لا تزال تحقق فى التطبيقين المتبقيين، لذا عرض موقع Timesofindia قائمة بهذه التطبيقات حتى يتمكن المستخدمين من معرفتها وحذفها على الفور

My Train Info – IRCTC & PNR

RTO Vehicle Information

 EMI Calculator & Loan Planner

File Manager – Documents

Smart GPS Speedometer

CrickOne – Live Cricket Scores

Daily Fitness – Yoga Poses

FM Radio – Internet Radio

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Around Me Place Finder

Easy Contacts Backup Manager

Ramadan Times 2019

Restaurant Finder – Find Food

BMI Calculator – BMR Calc

Dual Accounts

Video Editor – Mute Video

Islamic World – Qibla

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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