شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو معاك أيفون.. 17 تطبيقا خبيثا عليك حذفها فورًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشفت شركة Wandera لأمن الأجهزة المحمولة 17 تطبيقًا خبيثًا على هواتف أيفون، وأبلغت شركة أبل على الفور بهذه لتطبيقات لحماية متجرها، واستجابت أبل بالفعل وقامت بإزالة 15 من التطبيقات الـ17 المبلغ عنها بينما لا تزال تحقق فى التطبيقين المتبقيين، لذا عرض موقع Timesofindia قائمة بهذه التطبيقات حتى يتمكن المستخدمين من معرفتها وحذفها على الفور My Train Info – IRCTC & PNR RTO Vehicle Information EMI Calculator & Loan Planner File Manager – Documents Smart GPS Speedometer CrickOne – Live Cricket Scores Daily Fitness – Yoga Poses FM Radio – Internet Radio Advertisements Around Me Place Finder Easy Contacts Backup Manager Ramadan Times 2019 Restaurant Finder – Find Food BMI Calculator – BMR Calc Dual Accounts Video Editor – Mute Video Islamic World – Qibla

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