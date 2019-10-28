شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو معاك أيفون.. 17 تطبيقا خبيثا عليك حذفها فورًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشفت شركة Wandera لأمن الأجهزة المحمولة 17 تطبيقًا خبيثًا على هواتف أيفون، وأبلغت شركة أبل على الفور بهذه لتطبيقات لحماية متجرها، واستجابت أبل بالفعل وقامت بإزالة 15 من التطبيقات الـ17 المبلغ عنها بينما لا تزال تحقق فى التطبيقين المتبقيين، لذا عرض موقع Timesofindia قائمة بهذه التطبيقات حتى يتمكن المستخدمين من معرفتها وحذفها على الفور
My Train Info – IRCTC & PNR
RTO Vehicle Information
EMI Calculator & Loan Planner
File Manager – Documents
Smart GPS Speedometer
CrickOne – Live Cricket Scores
Daily Fitness – Yoga Poses
FM Radio – Internet Radio
Around Me Place Finder
Easy Contacts Backup Manager
Ramadan Times 2019
Restaurant Finder – Find Food
BMI Calculator – BMR Calc
Dual Accounts
Video Editor – Mute Video
Islamic World – Qibla
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