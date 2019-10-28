شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تجرى اختبارا ناجحا لمحرك المركبة المخصصة لنقل الرواد للفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة SpaceX محرك على متن مركبة الفضاء Crew Dragon الجديدة الخاصة بها، ما يمهد الطريق لاختبارات أخرى مهمة لنظام الطوارئ للحفاظ على سلامة رواد الفضاء أثناء الرحلة.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، استغرق الاختبار الأرضى للمحرك استغرق 13 ثانية لزوجًا من محركات SuperDraco، ومن المتوقع أن يتبعه اختبار كامل ثابت للإطلاق واختبار أثناء الرحلة في الأسابيع المقبلة.

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وكتب ممثلو SpaceX: "نحن نجري المئات من الاختبارات للتحقق من القدرات المتقدمة للنظام لنقل رواد الفضاء إلى بر الأمان في حالة وقوع حادث طارئ".