شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تجرى اختبارا ناجحا لمحرك المركبة المخصصة لنقل الرواد للفضاء والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، استغرق الاختبار الأرضى للمحرك استغرق 13 ثانية لزوجًا من محركات SuperDraco، ومن المتوقع أن يتبعه اختبار كامل ثابت للإطلاق واختبار أثناء الرحلة في الأسابيع المقبلة.
وكتب ممثلو SpaceX: "نحن نجري المئات من الاختبارات للتحقق من القدرات المتقدمة للنظام لنقل رواد الفضاء إلى بر الأمان في حالة وقوع حادث طارئ".
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