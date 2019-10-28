شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على قصة أول رحلة تجريبية لصاروخ برنامج أبولو والان مع تفاصيل الخبر
ووفقًا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، كانت هذه أيضًا أول رحلة تجريبية لأي صاروخ في عائلة صواريخ Saturn، والتي تتضمن Saturn V التي استخدمت لإطلاق رواد فضاء إلى القمر أثناء برنامج أبولو.
وكان هذا الصاروخ مهم منذ ظهوره لأول مرة لأنه كان أكبر من كل الصواريخ التى سبقته، وكان يعمل بالسوائل والذي تم إطلاقه في رحلته الأولى من كيب كانافيرال بولاية فلوريدا.
وكانت رحلته التجريبية ناجحة، حيث وصلت إلى ارتفاع 85 ميلًا وتناثر في المحيط الأطلسي بعد 15 دقيقة، الشيء الوحيد الذي حدث خطأ هو أن محركاته انطلقت 1.6 ثانية في وقت مبكر، لكن ذلك لم يكن مشكلة كبيرة.
واكتشف العلماء أن هذا قد حدث لأنه كان هناك الكثير من الأكسجين السائل في الصاروخ وعدم وجود ما يكفي من الوقود.
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