كيفية إقران سماعات AirPods بجهاز ماك في أقل من دقيقة

أصدرت آبل الجيل الأول من سماعات AirPods اللاسلكية في عام 2016، ومنذ ذلك الوقت كانت سببًا في انتشار سماعات الأذن اللاسلكية، بفضل الميزات الجديدة التي قدمتها في هذه السماعات، مثل: إمكانية إقران السماعة تلقائيًا بهاتف آيفون بمجرد فتح غطاء العلبة، وإيقاف تشغيل الموسيقى تلقائيًا عند إزالة إحدى السماعتين من الأذن، وغير ذلك من الميزات.

إذا كنت تتقن استخدام سماعات AirPods على هواتف آيفون، فلا يزال هناك العديد من الأجهزة الأخرى التي يمكنك استخدامها معها، مثل: iPad Pro، أو iPod Touch، أو أجهزة ماك، حيث سهلت آبل إقران AirPods، وإعدادها مع جهاز MacBook Air، وآيفون في الوقت نفسه بفضل حساب (آي كلاود) iCloud.

فيما يلي كيفية إقران سماعات AirPods بأي جهاز ماك في أقل من دقيقة:

إذا كنت تستخدم الجيل الثاني من سماعات AirPods، فتأكد من أن جهاز ماك يعمل بنظام macOS Mojave، أو أي إصدار أحدث، وإذا كنت تستخدم الجيل الأول من السماعات فتأكد من أن جهاز ماك يعمل بنظام macOS Sierra، أو أي إصدار أحدث.

إذا قمت بإعداد AirPods باستخدام هاتف آيفون، وقمت بتسجيل الدخول إلى iCloud باستخدام جهاز ماك الخاص بك بواسطة Apple ID ذاته، فقد تكون AirPods جاهزة للاستخدام مع جهاز ماك؛ ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية:

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ضع سماعات AirPods في أذنيك، ثم تحقق من قائمة Bluetooth المنسدلة، أو مستوى التحكم في مستوى الصوت من شريط القوائم على جهازك ماك.

اختر AirPods من القائمة.

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إذا لم تجد سماعات AirPods الخاصة بك مدرجة للاتصال، فقم بإقرانها مع جهاز ماك من خلال اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى جهاز ماك، ومن قائمة آبل اضغط على خيار (تفضيلات النظام) System Preferences.

اضغط على خيار (البلوتوث) Bluetooth، وتأكد من تشغيله.

ضع سماعات AirPods في علبة الشحن وافتح الغطاء.

اضغط مع الاستمرار على زر الإعداد الموجود خلف العلبة إلى أن يومض مصباح الحالة باللون الأبيض.

ارجع إلى نافذة تفضيلات البلوتوث على جهاز ماك، ثم اختر AirPods من قائمة “الأجهزة”، ثم انقر على (اتصال) Connect.

إذا استمر تشغيل الصوت من سماعات جهاز ماك، فانقر على قائمة البلوتوث، أو مستوى التحكم في الصوت من شريط القوائم، وتأكد من اختيار AirPods كجهاز الإخراج.

كيفية إقران سماعات AirPods مع أجهزة أندرويد:

يمكنك أيضًا استخدام AirPods كسماعة بلوتوث مع الأجهزة الآخرى التي لا تنتمي لمنتجات آبل، وفي هذه الحالة لن تستطيع استخدام المساعد الصوتي (سيري) Siri، ولكن يمكنك الاستماع إلى الموسيقى والتحدث من خلالها.

لإقران سماعات AirPods مع أجهزة أندرويد ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية: