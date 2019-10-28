معركة الصور بين iPhone 11 Pro وكاميرا DSLR قد تفاجئك

نشر ماتي هابوجا Matti Haapoja، المتخصص في مساعدة المبدعين وصانعي الأفلام، مقطع فيديو جديد يختبر من خلاله كاميرا هاتف آبل الجديد iPhone 11 Pro مقابل كاميرا DSLR من نوع Canon 1DX Mark II تبلغ قيمتها 7500 دولارًا.

وجرى اختبار كاميرا هاتف iPhone 11 Pro في العديد من السيناريوهات المختلفة حتى الآن، بما في ذلك التنافس مع أحدث هواتف جوجل Pixel 4، واختبارات الوضع الليلي Night Mode، وأكثر من ذلك.

وليس سراً أن آبل قد خصصت على مدار السنوات القليلة الماضية كمية متزايدة من الأبحاث والتطوير لتحسين تقنيات الكاميرا التي توفرها ضمن هواتف آيفون.

وتحدثًا عن حجم عمل آبل وطموحها، فقد كشفت الشركة قبل بضع سنوات أن لديها أكثر من 800 مهندس مهمتهم فقط العمل على تطوير كاميرا آيفون وتحسينها.

وبالرغم من أن الترقيات المتلاحقة لهواتف آيفون قد لا تؤدي جميعها إلى حدوث قفزة هائلة في أداء الكاميرا، إلا أنه من المنصف القول أن تشكيلة iPhone 11 من آبل هي أكبر قفزة إلى الأمام في جودة الكاميرا التي شهدناها منذ سنوات.

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ويعرض ماتي في الفيديو أدناه خمس صور جنبًا إلى جنب، ثم يكشف عن الصور التي التقطت بواسطة كاميرا Canon 1DX Mark II والصور التي التقطت بواسطة كاميرا iPhone 11 Pro.

وهناك أيضًا عدد قليل من اللقطات الفيديوية للمقارنة، والتي تعرض قدرات كاميرا هاتف آيفون الجديد من ناحية التصوير الفيديوي، وتؤكد في ذات الوقت على مدى تحسن جودة الكاميرا على آيفون في فترة زمنية قصيرة نسبيًا.

وبالرغم من أنه لا يمكن لجهاز iPhone 11 Pro أن يتفوق على كاميرا Canon 1DX Mark II – الرائدة في مجال كاميرات DSLR، لكن بعض مقارنات الصور قريبة بشكل ملحوظ ومثير للإعجاب.

ويقول ماتي حول مقارنات الصور: إن مدى التشابه أمر مخيف، مضيفًا “حتى مع وجود مستشعر صغير جدًا مثل المستشعر الموجود في iPhone 11 Pro، فإن بإمكانك من خلال البرامج التنافس مع شيء مثل Canon 1DX Mark II التي تحتوي على مستشعر هائل”.