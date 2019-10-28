مايكروسوفت تفوز بعقد للحوسبة السحابية مع البنتاجون بقيمة 10 مليارات دولار

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الجمعة: إن شركة مايكروسوفت فازت بعقد الحوسبة السحابية الذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار أمريكية، والذي كان قد يذهب لشركة أمازون.

ويعد العقد – الذي يُطلق عليه اسم (المشروع الدفاعي المشترك للبنية التحتية السحابية) Joint Enterprise Defense Infrastructure Cloud، أو JEDI – جزءًا من التحديث الواسع لأنظمة تقنية المعلومات في البنتاجون.

وكان البنتاجون قد أصدر أواخر شهر تموز/يوليو 2018 الطلب النهائي للعروض من المنافسين، باحثةً عن فائز واحد للسماح باعتماد أسرع للتقنية. وقالت وقتئذ: إن مدة السنتين المبدئية للصفقة ستوفر الوقت لضمان أن JEDI يفي بالمعايير، مشيرةً إلى أنها قد تحتاج إلى المقاولين الجدد لطلبات الحوسبة السحابية الأخرى في المستقبل. ومن المقرر أن يُمنح العقد، الذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار على مدى 10 سنوات، في شهر أيلول/سبتمبر.

وكانت من الشركات التي تسعى للظفر بهذا العقد: أوراكل التي حذرت وزارة الدفاع من خطورة الاعتماد على شركة واحدة في العقد، إذ إنها سوف تكون مغلقة على عتاد شركة واحدة لمدة 10 سنوات أخرى. أما شركة جوجل فقد قالت: إنها لم تعد مهتمة بالعقد، إذ إن مبادئها الأخلاقية الجديدة لا تتماشي مع المشروع.

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وقالت شركة مايكروسوفت في تشرين الأول/أكتوبر 2018: إن خدماتها السحابية Azure الموسعة لمساعدة العملاء الحكوميين على حفظ البيانات على خوادمهم الخاصة ستكون متاحة بحلول نهاية الربع الأول من عام 2019، وكانت تتنافس في ذلك مع أمازون.

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وفي أواخر شهر نيسان/أبريل الماضي، اختار البنتاجون شركتي أمازون ومايكروسوفت للعقد بعد انسحاب الشركات الأخرى، أو استبعادها. ثم قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شهر تموز/يوليو الماضي: إن إدارته تدرس عن كثب عرض شركة أمازون بشأن عقد JEDI مع وزارة الدفاع بعد تلقي شكاوى من شركات التقنية الأخرى. وأخيرًا، أصبح العقد من نصيب مايكروسوفت.