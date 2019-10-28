تكنولوجيا: إنستجرام يعقد جلسات مع الفنانين لمناقشة سياسة العُرى على المنصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الأسبوع الماضى، انضم المصور "جوان ليا" إلى حوالى 20 شخصًا آخر من مجتمع الفن، معظمهم من الفنانين والمسئولين عن المتاحف، لحضور اجتماع مغلق فى مقر شركة إنستجرام بمدينة نيويورك لمناقشة إرشادات مجتمع Instagram، والوصول إلى حل يحظى بتوافق من الطرفين.
إذ تحدد السياسات الصور التى تبقى على منصة التواصل الاجتماعى والتى يتم إزالتها، وهذا النظام الذى تضعه فيس بوك المالكة لإنستجرام، صارم للغاية عندما يتعلق الأمر بأشياء مثل العري.
وهذه السياسات جعلت هناك حالة من الغضب من الفنانين لأن صورهم يتم إزالتها على الرغم من أنها نوع من أنواع الفن، وبدأت عريضة على موقع Change.org لمنع Instagram من فرض الرقابة على اللوحات والصور الفنية فى عام 2016.
ووفقًا لموقع vox يتضمن تعريف إنستجرام للعُرى ما يلي: لا توجد صور عن قرب للأرداف البشرية، ولا للمناطق الحساسة الأنثوية، ولا أعمال جنسية، وأوضحت أنها تسمح بالعُرى فقط فى الرسم والنحت.
وهذا يعنى إزالة الصور الفوتوغرافية ويمكن حظر المصورين أيضًا الذين ينتهكون تلك السياسة.
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