كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “GoPro Max” ثلاث كاميرات في جهاز واحد

متابعة-سنيار: كشفت GoPro عن جهاز قالت أنه يدمج ثلاث كاميرات في جهاز واحد، وأطلقت عليه اسم “GoPro Max”.

نظرا لوجود عدستين – واحدة على كلا الجانبين – يمكن ببساطة استخدام Max ككاميرا حركة بنمط عدسة واحدة.

إنها مقاومة للماء حتى عمق 16 قدما (5 أمتار)، وتستخدم تقنية تثبيت الفيديو الرقمي HyperSmooth من GoPro، وتقوم بتصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل / 30 إطارا في الثانية كحد أقصى.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن التبديل بين أربعة “عدسات” رقمية، والتي تقدم أربعة مجالات رؤية: ضيق، خطي وخالي من التشوه، و Max SuperView أوسع.

Advertisements

وبفضل العدستين اللتين يعملان معا، يمكن لـ Max تصوير فيديو بدقة 6K / 30fps بزاوية 360 درجة، وكما هو الحال مع الكاميرات الأخرى بزاوية 360 درجة (مثل فيوجن الخاصة بـ GoPro)، يمكن لمشاهدي اللقطات بعد ذلك الدوران والإمالة بداخلها، وهم ينظرون في جميع أنحاء بيئة التصوير بدلا من أن يقتصروا على وجهة نظر واحدة، وفي هذا الوضع، يستخدم Max ستة ميكروفونات مدمجة لتسجيل الصوت بزاوية 360 درجة.

بينما تسمح الشاشة التي تعمل باللمس ببعض التحكم المباشر، يمكن للمستخدمين أيضا ضبط الإعدادات، والتبديل بين الأوضاع، وما إلى ذلك عبر تطبيق iOS / Android GoPro على هاتف ذكي متصل بالإنترنت.

تتضمن بعض ميزات Max الأخرى “أصابع” قابلة للتركيب على الجزء السفلي، وإمكانية البث المباشر بدقة 1080 بكسل، والتحكم الصوتي في الوظائف الأساسية، بالإضافة إلى القدرة على التقاط الوقت الفاصل والفيديو البطيء الحركة إلى جانب اللقطات البانورامية.

يتوفر GoPro Max الآن مقابل 500 دولار أمريكي، عبر GoPro.