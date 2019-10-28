كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| “B&O Beoplay H4″…تصميم بسيط و صوت غني

متابعة-سنيار: أطلقت Bang & Olufsen سماعات Beoplay H4 اللاسلكية الجديدة التي تتميز بتصميم محدث وأداء صوت غني.

تأتي سماعات الرأس مع بعض التحسينات على التصميم الأصلي بالإضافة إلى الميزات التي طلبها مجتمع Bang & Olufsen.

تم تجهيز Beoplay H4 بوظيفة المساعد الصوتي التي تسمح باستدعاء المقطوعة الموسيقية، والحصول على آخر الأخبار أو تقرير الطقس المحلي، وكل ذلك بصوتك.

تتميز بتصميم محسّن مع مواد مكررة وكابل من نسيج مضفر وميكروفون إضافي موصول على مسافة وزاوية مثالية لتحسين جودة الصوت.

تم تزويد سماعات الرأس بتقنية aptXTM Low Latency لتحسين المزامنة مع مقاطع الفيديو على جهازك والواجهة المحسنة في كوب الأذن الأيمن مع زر مخصص للتحكم في مساعد الصوت وزر شريط التمرير للتشغيل / الإيقاف.

وسائد الأذن وعقال الرأس على Beoplay H4 مصنوعة من جلد الخراف الناعم.

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تتكيف رغوة الذاكرة الموجودة داخل الوسائد مع شكل الأذن ومنحنياتها لملاءمة مريحة وتخلق عزلا سلبيا عن الضوضاء.

الأقراص الموجودة على أكواب الأذن مصنوعة من الألمنيوم، مختوم ومصقول ومؤكسد، وشعار Bang & Olufsen على اللوحة محفور بالليزر بلون مطابق.

يتم توصيل السلك الذي يربط سماعات الرأس بنسيج مضفر يرى جزئيا بين شريط التمرير والعقال.

يأتي Beoplay H4 مع واجهة مستخدم بسيطة وبديهية تتألف من ثلاثة أزرار، ما عليك سوى الضغط على زر الوسط للرد على / إنهاء المكالمات، والتشغيل / الإيقاف المؤقت، والضغط على الزر العلوي أو السفلي للتحكم في مستوى الصوت وتخطي المسارات والضغط على الأزرار العلوية والسفلية في وقت واحد لإقران سماعات الرأس من خلال Bluetooth.

تبلغ تكلفة Beoplay H4 الجديدة 300 دولار وتأتي في نسختين، وهي متوفرة في متاجر Bang & Olufsen، ومتاجر تابعة لجهات خارجية وعلى www.bang-olufsen.com.