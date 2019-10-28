Monster Strike التطبيق الأكثر جنياً للأرباح في اليابان خلال الربع الثالث من 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت وكالة Sensor Tower ضمن إحصائياتها الذكية أن التطبيق الخاص بلعبة Monster Strike كان الأكثر جنياً للأرباح في اليابان في الربع الثالث من العام الحالي 2019، و الذي بدأ في يوليو و انتهى في سبتمبر، مع عائدات تُقدر بنحو 276 مليون دولار. و في المركز الثاني أتى التطبيق صاحب الشعبية الكاسحة Fate/Grand Order التابع لسوني الموسيقى و الذي حقق عائدات وصلت إلى 265 مليون دولار.
تواصل تطبيقات محبوبة و قديمة نسبياً شعبيتها الكبيرة مثل Puzzles & Dragons التي أتت في المركز الثالث، و كذلك تطبيق Pokemon GO الذي حلّ في المركز الخامس. و يُذكر بأن هذه الإحصائية لا تتضمن متاجر الطرف الثالث على الأجهزة الذكية و لا التطبيقات التي تم تحميلها مُسبقاً.
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