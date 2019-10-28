فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت عملاقة التكنولوجيا الأمريكية Intel عن عائدات مالية قياسية للربع المالي الفائت و الذي بدأ في شهر يوليو و انتهى في سبتمبر من العام المالي الحالي. و حققت الشركة عائدات وصلت إلى 19.2 مليار دولار لتفوق توقعات المحللين، و باتت الشركة الآن تتوقع تحقيق 71 مليار دولار للعام كاملاً.
و أنفقت الشركة 4.7 مليار دولار على البحث و التطوير، و وصل صافي دخل الشركة إلى 6 مليار دولار بعد خصم الضرائب بقيمة 10.8%. و قد قامت الشركة بإعادة شراء 92 مليون سهم من أسهمها من المستثمرين.
كانت هذه تفاصيل خبر Intel تعلن عن عائدات قياسية للربع المالي الثالث من العام الحالي 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.