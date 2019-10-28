Intel تعلن عن عائدات قياسية للربع المالي الثالث من العام الحالي 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت عملاقة التكنولوجيا الأمريكية Intel عن عائدات مالية قياسية للربع المالي الفائت و الذي بدأ في شهر يوليو و انتهى في سبتمبر من العام المالي الحالي. و حققت الشركة عائدات وصلت إلى 19.2 مليار دولار لتفوق توقعات المحللين، و باتت الشركة الآن تتوقع تحقيق 71 مليار دولار للعام كاملاً.

و أنفقت الشركة 4.7 مليار دولار على البحث و التطوير، و وصل صافي دخل الشركة إلى 6 مليار دولار بعد خصم الضرائب بقيمة 10.8%. و قد قامت الشركة بإعادة شراء 92 مليون سهم من أسهمها من المستثمرين.