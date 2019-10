Follow @aitnews

اكتسبت الهواتف الذكية أهمية كبيرة في كل جزء من حياتنا اليومية، ولذلك ظهر توجه جديد لإيجاد التوازن مع التكنولوجيا، والذي حاز على اهتمام العديد من الأشخاص، واستجابة لهذا التوجه حرصت جوجل على دمج ميزات الرفاهية الرقمية Digital Wellbeing – التي أطلقتها العام الماضي في نظام أندرويد 9 باي – في جميع منتجاتها.

أطلقت جوجل خلال الأسبوع الماضي ما تسميه (تجارب الرفاهية الرقمية) Digital Wellbeing Experiments؛ وهي منصة لتشجيع المصممين والمطورين على دمج الرفاهية الرقمية في منتجاتهم، ويمكن لأي شخص استخدام المنصة لمشاركة أفكاره وأدواته التجريبية لمساعدة المستخدمين على إيجاد توازن أفضل مع التكنولوجيا.

وبمناسبة إطلاق هذه المنصة، أنشئت جوجل خمسة تطبيقات جديدة مخصصة للرفاهية الرقمية، ويتمحور كل تطبيق حول تعديل سلوك سلبي تعاني منه أثناء استخدام هاتفك الذكي، وتقدم طرقًا سهلة للمساعدة في تحسين رفاهيتك الرقمية، وإيجاد توازن مناسب لك.

فيما يلي 5 تطبيقات جديدة من جوجل لتقليل استخدام هاتفك الذكي:

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن: أبرز طرق اختراق شريحة الهاتف SIM وكيفية الحماية منها أكتوبر 28, 2019 هذه التطبيقات إن وجدت على هاتفك فإنك عرضة للاختراق! أكتوبر 26, 2019 جوجل تجري تغييرًا كبيرًا على خوارزمية محرك بحثها أكتوبر 25, 2019

1- تطبيق Unlock Clock:

يساعدك هذا التطبيق على تقنين عدد مرات استخدام هاتفك خلال اليوم، وذلك من خلال حساب وعرض عدد المرات التي ألغيت فيها قفل شاشة الهاتف لاستخدامه على مدار اليوم.

التطبيق متاح مجانًا على متجر جوجل بلاي، ويمكنك تنزيله من هنا.

Advertisements

2- تطبيق We Flip:

يساعد تطبيق We Flip العائلات والأصدقاء على الانفصال عن أجهزتهم أثناء التجمع في المناسبات والخروج لقضاء وقت ممتع معًا، وذلك عن طريق تبديل مفتاح كبير يظهر على الشاشة في وقت واحد، لتشغيل وضع (عدم الإزعاج) Do Not Disturb تلقائيًا دون الحاجة لتشغيله يدويًا أو ضبطه، للتخلص من إزعاج هواتفهم والإشعارات.

التطبيق متاح مجانًا على متجر جوجل بلاي، ويمكنك تنزيله من هنا.

3- تطبيق Post Box:

يتيح لك تطبيق Post Box استلام الإشعارات على دفعات في الوقت الذي يناسبك، مما يساعد على تقليل التشتيت، ويمنعك من فحص هاتفك كل خمس دقائق.

ما عليك سوى اختيار اختيار وقت أو عدد المرات التي تريد فيها استلام الإشعارات على مدار اليوم – إذا كنت تريد تقسيم فحص الإشعارات لأكثر من مرة على مدار اليوم -، وعندما تصل ستجدها منظمة بدقة حتى لا يفوتك شيء مهم.

التطبيق متاح مجانًا على متجر جوجل بلاي، ويمكنك تنزيله من هنا.

4- تطبيق Morph:

يساعدك تطبيق Morph على تنظيم استخدام التطبيقات على هاتفك بناءً على الوقت أثناء اليوم، أو بحسب موقعك، حيث يمكنك ضبط الاستخدام في بيئات مختلفة مثل: العمل أو المنزل، أو السفر، أو ممارسة التمارين الرياضية، كما يمكنك الضبط أثناء مناسبات معينة مثل: العطلات حيث قد ترغب في تقليل وقت استخدام التطبيقات إلى الحد الأدنى لتكون أكثر حضوراً مع الآخرين.

التطبيق متاح مجانًا على متجر جوجل بلاي، ويمكنك تنزيله من هنا.

5- تطبيق Desert Island:

كما يوحي الاسم؛ يهدف تطبيق Desert Island إلى مساعدتك على التركيز من خلال تحديد عدد من التطبيقات الأكثر أهمية بالنسبة لك لاستخدامها على مدار اليوم، والبعد عن التطبيقات الأخرى.

يمكنك اختيار التطبيقات المهمة – بحد أقصى سبعة تطبيقات يوميًا – وبعد ذلك تبدأ تحديًا على مدار 24 ساعة لمعرفة ما إذا كان بإمكانك المحافظة على استخدام هذه التطبيقات فقط، أم أنك ستلجأ لاستخدام تطبيقات أخرى وتفشل في التحدي.

التطبيق متاح مجانًا على متجر جوجل بلاي، ويمكنك تنزيله من هنا.