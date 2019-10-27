تكنولوجيا: من المقالات الفورية لخدعة الفيديو.. كيف خذل "فيس بوك" الناشرين خلال 10 سنوات؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع "تك كرانش" الأمريكى، تقريرًا بعنوان "هل يجب على الناشرين الثقة فى خدمة أخبار فيس بوك الجديدة"، واستعرض التقرير بعض الأشياء التى يجب أن تجعل الناشرون يتشككون فى فيس بوك، خاصة بعد ميزة "المقالات الفورية"، وتقليل عدد الأخبار التى تظهر للمستخدمين على الصفحة الرئيسية، وغيرها من الخطوات التى كانت ضد ناشرى الأخبار حول العالم.
وكشف فيس بوك عن علامة تبويب "الأخبار" الجديدة فى وقت سابق من هذا الأسبوع، والتى تضم حوالى 200 ناشر، بما فى ذلك The Wall Street Journal و BuzzFeed News.
ويقول التقرير عن موافقة الناشرين الانضمام لميزة فيس بوك الجديدة إنهم لا يتعلمون من الدروس السابقة، وأنه عندما تقوم بالبناء على أرض شخص آخر، لا تفاجأ بما يحدث.
واستعرض التقرير تاريخ إساءة استخدام فيس بوك للناشرين
لكن هناك دعوى كشفت فى وقت لاحق أن فيس بوك كان يعرف بالفعل مشكلة تضخم مقاييس المشاهدة بنسبة 150٪ إلى 900٪ بحلول نهاية عام 2017.-فى عام 2018، أعلن فيس بوك أنه سيقلل وجود الأخبار فى الـ newsfeed من 5٪ إلى 4٪ مع إعطاء الأولوية للأصدقاء والمحتوى العائلي، وتقلص عدد زوار مواقع الأخبار من فيس بوك، حيث تجاوزتها جوجل كأفضل جهة يأتى منها زوار لتلك المواقع، وبعض المنافذ تضررت بشدة، مثل Slate، الذى فقد 87٪ من حركة المرور من فيس بوك.
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