فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت الشركة الكورية SK Hynix و المتخصصة في إنتاج رقاقات الذاكرة العشوائية DRAM عن تراجع كبير في الأرباح و العائدات من خلال تقريرها المالي للربع الفائت، و الذي بدأ في يوليو و انتهى في سبتمبر.
و تراجعات الأرباح التشغيلية للشركة بنسبة 93% لتصل إلى 403.7 مليون دولار، كما تراجعات العائدات الإجمالية بنسبة 40% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. و وصل صافي ربح الشركة إلى 495 مليار يوان كوري، أقل بنسبة 89% مما تم تحقيقه في ذات الفترة الزمنية من العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر SK Hynix تُعلن عن تراجع كبيرٍ في الأرباح و العائدات للربع المالي الفائت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.