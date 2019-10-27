SK Hynix تُعلن عن تراجع كبيرٍ في الأرباح و العائدات للربع المالي الفائت

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت الشركة الكورية SK Hynix و المتخصصة في إنتاج رقاقات الذاكرة العشوائية DRAM عن تراجع كبير في الأرباح و العائدات من خلال تقريرها المالي للربع الفائت، و الذي بدأ في يوليو و انتهى في سبتمبر.

و تراجعات الأرباح التشغيلية للشركة بنسبة 93% لتصل إلى 403.7 مليون دولار، كما تراجعات العائدات الإجمالية بنسبة 40% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. و وصل صافي ربح الشركة إلى 495 مليار يوان كوري، أقل بنسبة 89% مما تم تحقيقه في ذات الفترة الزمنية من العام الماضي.