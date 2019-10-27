Asustek هي العلامة التجارية الأقوى من تايوان للعام السابع على التوالي

فاطمة أيت طالب - دبي - استعانت وزارة التجارة في تايوان بمؤسسة Interbrand البريطانية لرصد أقوى العلامات التجارية من تايوان، و تصدرت القائمة شركة Asustek المعروفة بإنتاج قطع الحواسيب الشخصية و المحمولة و إكسسواراتها، و التي تملك العلامة التجارية ROG المُخصصة إلى جمهور اللاعبين أيضاً، للعام السابع على التوالي.

و أتت شركة Trend Micro في المركز الثاني، و هي شركة متخصصة بنظم الحماية الإلكترونية، و أتت في المراكز الثالث و الرابع و الخامس العلامات التجارية Want-Want و CTBC الاستثمارية و Advantech، و قد حلّت شركة Acer الشهيرة في المركز الثامن، أما شركة MediaTek المتخصصة بإنتاج أشباه الموصلات فقد أتت في المركز العاشر.