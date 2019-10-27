تسريب مواصفات البطاقات الرسومية GeForce GTX 1660 SUPER و GeForce GTX 1650 SUPER

فاطمة أيت طالب - دبي - حصلت بطاقات الرسوم RTX بمعمارية Turing من Nvidia على إصدار مُعدل هو Turing حسّن من أداء هذه البطاقات، و الدور الآن على ما يبدو قادم على البطاقات الاقتصادية GeForce GTX 1660 SUPER بالإضافة إلى GeForce GTX 1650 SUPER بحسب تقريرٍ جديدٍ من Videocardz و الذي سرب مواصفات هذه البطاقات.

بطاقة الرسوم GTX 1660 SUPER ستضم 1408 مُعالج CUDA و 88 وحدة texture mapping، و 48 وحدة render، و ستضم ذاكرة عشوائية 6GB GDDR6. بالتأكيد هذه نقلة جيدة للغاية مقارنة مع البطاقة الأصلية خاصة مع استعمال الذاكرة العشوائية الجديدة GDDR6 ذات السرعة العالية في نقل البيانات. بطاقة الرسوم GTX 1650 SUPER ستضم 1280 مُعالج CUDA و ستضم ذاكرة عشوائية 4GB GDDR6.

بطاقة الرسوم GTX 1660 SUPER ستصدر بعد يومين في 29 أكتوبر الحالي بسعر 229$، أما بطاقة GTX 1650 SUPER فلم تتوفر هذه المعلومات حولها حتى الآن.