عائدات مايكروسوفت للربع المالي الماضي تتجاوز 33 مليار دولار

فاطمة أيت طالب - دبي - دائماً تُحقق مايكروسوفت إيرادات ضخمة في كل ربع مالي، و الربع المالي الماضي و الأول من العام المالي الجديد للشركة ليس استثناء (السنة المالية لشركة مايكروسوفت تنتهي في يونيو)، فقد تجاوزت إيرادات مايكروسوفت خلال الربع الماضي 33.1 مليار دولار.

و قد وصل الدخل التشغيلي للشركة إلى 12.7 مليار دولار، أما صافي دخل الشركة فقد وصل إلى 10.7 مليار دولار. مايكروسوفت قامت بإعادة 7.9 على هيئة أرباح للمستثمرين بالإضافة إلى إعادة شراء للأسهم. و قد وصلت إيرادات قسم السحابة إلى 10.8 مليار دولار و وصلت عائدات الحوسبة الشخصية الذي يضم نظام تشغيل الويندوز و الإكس بوكس إلى 11.1 مليار دولار.