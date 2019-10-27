منصة Stadia تطمح لتقديم تجارب تعجز عنها الأجهزة المنزلية التي تعمل بصورة منفصلة

فاطمة أيت طالب - دبي - 19 نوفمبر القادم سيشهد إطلاق خدمة اللعب عن طريق البث السحابي Google Stadia، و التي يُمكن النظر لها على أنها أولى منصات الجيل الجديد بفضل قوة المعالجة الرسومية الكبيرة التي تقدمها عبر السحابة، و التي تسمح للاعبين ببث الألعاب بدقة 4K و حتى 60 إطاراً للمشتركين، و مجاناً بدقة 1080p. من أجل استخدام الخدمة على التلفاز على اللاعب استخدام طرفية Chromecast Ultra و تعريف أداة التحكم الخاصة بستاديا عن طريق التطبيق على الهاتف الذكي.

Jade Raymond رئيسة الألعاب لدى Stadia ذكرت بأن المنصة قادرة على تقديم تجارب تعجز عنها الأجهزة المنزلية التي تعمل محلياً و ذلك بسبب طبيعتها الفريدة بتشغيل الألعاب من السيرفر مباشرة، و قد ضربت جيد ريموند الأمثلة بلعبة تُقدم فيزيائية كاملة تتم محاكاتها عن طريق خوادم غوغل، أو لعبة MMO غير مُقيدة بحدود الأجهزة، مع إمكانية دعم الآلاف من اللاعبين، كما أشار Phil Harrison في آبريل الماضي.

جيد ريموند تحدثت أيضاً عن إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي من غوغل مثل Duplex، و ذكرت أنها تتخيل إمكانية وجود ألعاب تحتوي على محادثات بشرية واقعية و قابلة للتصديق عوضاً عن نصوص مُكررة من المحادثات.