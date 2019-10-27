شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تستعرض حال المصريين قبل إطلاق محركها عبر "لن أعيش فى جلباب أبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الحساب الرسمى لشركة جوجل على تويتر GoogleArabia الخاص بالمستخدمين فى الشرق الأوسط، صورة من مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" للنجم نور الشريف على طريقة "الميم" المنتشرة على موقع التواصل الاجتماعى.

والصورة تعكس حال المستخدمين الذين كان لديهم أسئلة عام 1997 أى قبل عام واحد من إطلاق محرك البحث الشهير "جوجل"، وهم فى حيرة، وتشير الصورة الكوميدية إلى أهمية بحث جوجل ومساعدته المستخدمين فى إيجاد إجابة للأسئلة المحيرة التى تدور فى عقولهم بمجهود بسيط.

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ورد النجم محمد هنيدى أيضا على هذه التغريدة بصورة من فيلم "الخالة نوسة"، مشيرا إلى أن قبل جوجل كان هناك الخالة نوسة للإجابة عن الأسئلة المحيرة، وتفاعل المستخدمين بشكل كبير مع التغريدة وتم تداولها على نطاق واسع خلال الساعات الماضية.

ويهتم حساب GoogleArabia بنشر المزايا الجديدة لمحرك البحث، واستعراض الخدمات بطريقة بسيطة للمستخدمين.