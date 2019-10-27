شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوريا الجنوبية ودول "آسيان" تتعاون فى مجال شبكة 5G والذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضحت السلطات الكورية الجنوبية أن سيول وأعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) اتفقوا على توسيع التعاون فى مجال شبكات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعى للحصول على أقصى استفادة من التقنيات الحديثة، حسب سبوتنيك.

وأشارت وزارة الاتصال وتكنولوجيا المعلومات الكورية الجنوبية إلى أن التفاهم الذى تم التوصل إليه سيساعد فى تسهيل تنفيذ الخطة الرئيسية للتواصل بين الآسيان، وكذلك الأجندة العالمية التى تركز على التنمية المستدامة، وفق وكالة يونهاب.

Advertisements

وأضافت الوكالة أن وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "تشوى كي-يونج" والذى مثل سيول فى محادثات يومى الخميس والجمعة الماضيين، أكد أن التعاون المستمر سيساعد فى بناء نظام بيئى رقمى ممتد ومفيد لجميع الأطراف.

وتواصل سيول مشاركتها للمعرفة التى كونتها عن شبكات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعى وتقنيات الاتصالات والمعلومات مع الآسيان، حيث إنها كانت أول دولة فى العالم تطلق شبكة إنترنت الجيل الجديد فى أبريل الماضى والذى يتميز بمستوى منخفض من بطء الاستجابة، لتصبح رائدة العالم فى المجال.

وتتمثل الخطة الرئيسية للتواصل بين الآسيان فى وضع خارطة طريق لسنوات متعددة تهدف إلى تواصل وتكامل سلس وشامل لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، مما يسمح بتعزيز القدرة التنافسية والشمولية التى ستعمل بدورها على زيادة حس الانتماء المجتمعى بين الدول الأعضاء.