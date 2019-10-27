علوم وتكنولوجيا

افضل الهواتف الذكية لشركة شاومي في عام 2019

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شركة شاومي من الشركات التي ظهرت في ساحة الهواتف الذكية و تقدمت في هذه الساحة بشكل كبير و مفاجئ. الشركة الصينية مشهورة بخطتها المثالية لإصدار اجهزة ذات مواصفات خارقة بأسعار اقل من المنافسين. بسبب Xiaomi لم يتصور احد بأنك يمكنك شراء هاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon الرائد تحت سعر 10 الف جنيه. كانت شركة Xiaomi السبب في العديد من حالات اعادة النظر الى التسعير سواء على مستوى مصر او على مستوى العالم. لذلك في هذا المقال نذكر لك افضل هواتف الشركة في عام 2019.

شاومي Mi 9

نبدأ بالهاتف الرائد للشركة. الهاتف يحمل اقوى المواصفات التي يمكن ان تطلبها لعام 2019. بداية من معالج Snapdragon 855 الرائد الذي يقدم اقوى اداء ممكن لفئته. وصولاً الى ذاكرة الوصول العشوائي التي تصل الى 8GB مع تركيبة الكاميرات الثلاثية في الخلف و دعم الشحن السريع بقدرة 27Watt. يقدم Mi 9 خليطاً جيداً من المواصفات المختلفة مع المزايا التي تحتاجها. لا ينقصه غير مدخل السماعات 3.5mm فقط

مواصفات الهاتف

الشاشة

بحجم 6.39 بوصة من نوع Super AMOLED بدقة 1080×2340

المعالج

معالج Qualcomm Snapdragon 855 بدقة تصنيع 7 نانو متر

ثماني النواة (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485)

ذاكرة الوصول العشوائي

بسعة 6GB او 8GB

الذاكرة الداخلية

بسعة 64GB او 128GB غير قابلة للزيادة

الكاميرا الخلفية

ثلاثية العدسة الأساسية بدقة 48MP و فتحة f/1.8

العدسة الثانية من نوع Telephoto بدقة 12MP و فتحة f/2.2

العدسة الثالثة من نوع Ultra Wide بدقة 16MP و فتحة f/2.2

الكاميرا الأمامية

بدقة 20MP و فتحة f/2.0

البطارية

بحجم 3300mah تدعم الشحن السريع بقدرة 27Watt 

شاومي Mi 9T

هاتف Mi 9T او بإسمه الآخر K20 من الهواتف القوية في فئته السعرية و المميزة كذلك. ذلك بفضل المعالج الجيد الموجود بالجهاز. هذا ليس هاتفاً رائداً لكنه يقدمه في مواصفاته و تصميمه تجربة رائعة جداً. بداية فهو بمعالج Qualcomm snapdragon 730 صاحب الأداء القوي. مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6GB و بطارية بسعة 4000mah و كاميرا امامية منبثقة. باقة ممتازة مقابل سعر الهاتف الذي يبدأ من 5666 جنيه فقط.

مواصفات الهاتف

الشاشة

بحجم 6.39 بوصة من نوع AMOLED بدقة 1080×2340

المعالج

معالج Qualcomm Snapdragon 730 بدقة تصنيع 8 نانو متر

ثماني النواة ((2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver)

ذاكرة الوصول العشوائي

بسعة 6GB 

الذاكرة الداخلية

بسعة 64GB او 128GB غير قابلة للزيادة

الكاميرا الخلفية

ثلاثية العدسة الأساسية بدقة 48MP و فتحة f/1.8

العدسة الثانية من نوع Telephoto بدقة 8MP و فتحة f/2.4

العدسة الثالثة من نوع Ultra Wide بدقة 13MP و فتحة f/2.4

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الكاميرا الأمامية

منبثقة بدقة 20MP و فتحة f/2.2

البطارية

بحجم 4000mah تدعم الشحن السريع بقدرة 18Watt 

شاومي Mi Mix 3 5G

هذا الهاتف ارخص هاتف يدعم تقنية الـ5G في العالم كله. لا يوجد هاتف يدعم التقنية مهما اصدرت الشركات من هواتف لهذا العام. بالطبع تصميم الهاتف مميز جداً. حيث انه اعاد فكرة الكاميرا المنزلقة للهواتف. بتصميم مميز للكاميرا الأمامية و الشاشة الكاملة. مع المواصفات الرائدة بمعالج Qualcomm snapdragon 855 و ذاكرة وصول عشوائي بسعة 10GB. هاتف Mix 3 5GB مميز بشكل كبير

المواصفات

الشاشة

بحجم 6.39 بوصة من نوع Super AMOLED بدقة 1080×2340
المعالج

معالج Qualcomm Snapdragon 855 بدقة تصنيع 7 نانو متر

ثماني النواة (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485)

ذاكرة الوصول العشوائي

بسعة 6GB 

الذاكرة الداخلية

بسعة 64GB غير قابلة للزيادة

الكاميرا الخلفية

ثنائية العدسة الأساسية بدقة 12MP و فتحة f/1.8

العدسة الثانية من نوع Telephoto بدقة 13MP

الكاميرا الأمامية

منزلقة مزدوجة بدقة 24P للفتحة الأساسية

بدقة 2MP لعدسة العزل Depth Sensor

البطارية

بحجم 3800mah تدعم الشحن السريع بقدرة 18Watt 

شاومي Redmi Note 8 Pro

آخر هواتف الشركة المعلن عنها. و الذي ظهر بتسعير مفاجئ بشكل غريب. حيث انه كان ارخص من الاصدار السابق من الشركة. بأداء قوي. و تركيبة من 4 كاميرات و بطارية كبيرة الحجم. و سعر رخيص. الهاتف يقدم ما تحتاجه بشكل كبير خاصة مع سعره الذي هو اقل من 5000 جنيه. بالطبع التصميم مميز جداُ للعديد من المستخدمين. و هو من هواتف العام بالتأكيد

مواصفات الهاتف

الشاشة

يحجم 6.53 بوصة من نوع IPS LCD و بدقة 1080×2340
المعالج

معالج MediaTek Helio G90T بدقة تصنيع 12 نانو متر

ثماني النواة (2×2.05 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55)

ذاكرة الوصول العشوائي

بسعة 6GB 
الذاكرة الداخلية

بسعة 64GB او 128GB قابلة للزيادة

الكاميرا الخلفية

رباعية بدقة 64MP و فتحة f/1.9 للعدسة الأساسية

بدقة 8MP و فتحة f/2.2 للعدسة الواسعة Ultra Wide

بدقة 2MP و فتحة f/2.4 للعدسة الـMacro

بدقة 2MP و فتحة f/2.4 لعدسة العزل Depth Sensor

الكاميرا الأمامية

بدقة 20MP و فتحة f/2.0
البطارية

بحجم 4500mah تدعم الشحن السريع بقدرة 18Watt 

المصدر الأصلي : عرفني

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