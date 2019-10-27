افضل الهواتف الذكية لشركة شاومي في عام 2019

شركة شاومي من الشركات التي ظهرت في ساحة الهواتف الذكية و تقدمت في هذه الساحة بشكل كبير و مفاجئ. الشركة الصينية مشهورة بخطتها المثالية لإصدار اجهزة ذات مواصفات خارقة بأسعار اقل من المنافسين. بسبب Xiaomi لم يتصور احد بأنك يمكنك شراء هاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon الرائد تحت سعر 10 الف جنيه. كانت شركة Xiaomi السبب في العديد من حالات اعادة النظر الى التسعير سواء على مستوى مصر او على مستوى العالم. لذلك في هذا المقال نذكر لك افضل هواتف الشركة في عام 2019.

شاومي Mi 9

نبدأ بالهاتف الرائد للشركة. الهاتف يحمل اقوى المواصفات التي يمكن ان تطلبها لعام 2019. بداية من معالج Snapdragon 855 الرائد الذي يقدم اقوى اداء ممكن لفئته. وصولاً الى ذاكرة الوصول العشوائي التي تصل الى 8GB مع تركيبة الكاميرات الثلاثية في الخلف و دعم الشحن السريع بقدرة 27Watt. يقدم Mi 9 خليطاً جيداً من المواصفات المختلفة مع المزايا التي تحتاجها. لا ينقصه غير مدخل السماعات 3.5mm فقط

مواصفات الهاتف

الشاشة بحجم 6.39 بوصة من نوع Super AMOLED بدقة 1080×2340 المعالج معالج Qualcomm Snapdragon 855 بدقة تصنيع 7 نانو متر ثماني النواة (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6GB او 8GB الذاكرة الداخلية بسعة 64GB او 128GB غير قابلة للزيادة الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسة الأساسية بدقة 48MP و فتحة f/1.8 العدسة الثانية من نوع Telephoto بدقة 12MP و فتحة f/2.2 العدسة الثالثة من نوع Ultra Wide بدقة 16MP و فتحة f/2.2 الكاميرا الأمامية بدقة 20MP و فتحة f/2.0 البطارية بحجم 3300mah تدعم الشحن السريع بقدرة 27Watt

شاومي Mi 9T

هاتف Mi 9T او بإسمه الآخر K20 من الهواتف القوية في فئته السعرية و المميزة كذلك. ذلك بفضل المعالج الجيد الموجود بالجهاز. هذا ليس هاتفاً رائداً لكنه يقدمه في مواصفاته و تصميمه تجربة رائعة جداً. بداية فهو بمعالج Qualcomm snapdragon 730 صاحب الأداء القوي. مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6GB و بطارية بسعة 4000mah و كاميرا امامية منبثقة. باقة ممتازة مقابل سعر الهاتف الذي يبدأ من 5666 جنيه فقط.

مواصفات الهاتف

الشاشة بحجم 6.39 بوصة من نوع AMOLED بدقة 1080×2340 المعالج معالج Qualcomm Snapdragon 730 بدقة تصنيع 8 نانو متر ثماني النواة ((2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6GB الذاكرة الداخلية بسعة 64GB او 128GB غير قابلة للزيادة الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسة الأساسية بدقة 48MP و فتحة f/1.8 العدسة الثانية من نوع Telephoto بدقة 8MP و فتحة f/2.4 العدسة الثالثة من نوع Ultra Wide بدقة 13MP و فتحة f/2.4 Advertisements الكاميرا الأمامية منبثقة بدقة 20MP و فتحة f/2.2 البطارية بحجم 4000mah تدعم الشحن السريع بقدرة 18Watt

شاومي Mi Mix 3 5G

هذا الهاتف ارخص هاتف يدعم تقنية الـ5G في العالم كله. لا يوجد هاتف يدعم التقنية مهما اصدرت الشركات من هواتف لهذا العام. بالطبع تصميم الهاتف مميز جداً. حيث انه اعاد فكرة الكاميرا المنزلقة للهواتف. بتصميم مميز للكاميرا الأمامية و الشاشة الكاملة. مع المواصفات الرائدة بمعالج Qualcomm snapdragon 855 و ذاكرة وصول عشوائي بسعة 10GB. هاتف Mix 3 5GB مميز بشكل كبير

المواصفات

الشاشة بحجم 6.39 بوصة من نوع Super AMOLED بدقة 1080×2340 المعالج معالج Qualcomm Snapdragon 855 بدقة تصنيع 7 نانو متر ثماني النواة (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6GB الذاكرة الداخلية بسعة 64GB غير قابلة للزيادة الكاميرا الخلفية ثنائية العدسة الأساسية بدقة 12MP و فتحة f/1.8 العدسة الثانية من نوع Telephoto بدقة 13MP الكاميرا الأمامية منزلقة مزدوجة بدقة 24P للفتحة الأساسية بدقة 2MP لعدسة العزل Depth Sensor البطارية بحجم 3800mah تدعم الشحن السريع بقدرة 18Watt

شاومي Redmi Note 8 Pro

آخر هواتف الشركة المعلن عنها. و الذي ظهر بتسعير مفاجئ بشكل غريب. حيث انه كان ارخص من الاصدار السابق من الشركة. بأداء قوي. و تركيبة من 4 كاميرات و بطارية كبيرة الحجم. و سعر رخيص. الهاتف يقدم ما تحتاجه بشكل كبير خاصة مع سعره الذي هو اقل من 5000 جنيه. بالطبع التصميم مميز جداُ للعديد من المستخدمين. و هو من هواتف العام بالتأكيد

مواصفات الهاتف