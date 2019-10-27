تكنولوجيا: شاومي تستعد للإعلان عن هاتفي Mi Note 10 وMi Note 10 Pro قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إعتمدت شركة شاومي كلاً من هاتفي Mi Note 10 وMi Note 10 Pro مؤخراً إستعداداَ للإعلان الرسمي قريباً عن الهاتفين.

جاءت أول التسريبات حول إصدار Mi Note القادم من شاومي خلال الأسبوع الماضي، واليوم تؤكد التسريبات الجديدة على أن شاومي ستقدم إصدارين من هذه السلسلة قريباً.

ولقد أعتمد بالفعل كلاً من هاتفي Mi Note 10 وMi Note 10 Pro في كلاً من وكالة NBTC في تايلند، و EEC، كما رصد إصدار Pro في IMDA في سنغافورة أيضاً، إلا أن التسريبات لم تقدم تفاصيل مواصفات هذه الإصدارات حتى الآن.

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ويأتي هاتف Mi Note 10 في التسريبات بنموذج رقم M1910F4G، بينما يظهر هاتف Mi Note 10 Pro في التسريبات برقم M1910F4S.

يذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة شاومي كان قد أشار خلال شهر يونيو إلى خطط شاومي لإطلاق هاتف Note هذا العام، مع توقعات أن ينطلق هذا الإصدار بمعدل تحديث في الشاشة يصل إلى 120Hz، كما تدعم عدسات telephoto في الكاميرة الخلفية تكبير حتى 5 مرات، إلى جانب ميزة تسجيل فيديو بدقة 8K، لذا نترقب تحديد شاومي موعد للإعلان عن الإصدارات الجديدة.

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