Nvidia ستُعيد إنتاج بطاقة الرسوم GeForce RTX 2070 وفقاً لتقريرٍ جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - أشارت بعض التقارير في السابق إلى أن Nvidia قد أوقفت إنتاج بطاقة الرسوم GeForce RTX 2070 بعد صدور بطاقات Super التي تُقدم أداءً أفضل بأسعار أنسب، إلا أن بعض التقارير خرجت من الصين لتؤكد ان Nvidia ستعود إلى إنتاج GeForce RTX 2070 من جديد، و إن صح ذلك، فإنه قد يكون ربما بسبب جاذبية هذه البطاقة من ناحية الأداء القوي، مع سعر أكثر قابلية للهضم من شقيقتيها 2080 و 2080 Ti. لو حصل ذلك، لا شك أن البطاقة ستباع بسعر أرخص من نظيرتها Super.

بطاقة Geforce RTX 2070 هي من الجيل الحالي الذي يعمل بمعمارية Turing، و هي بطاقة مخصصة للفئة العليا، و تتميز عن الجيل السابق باستعمال معمارية مبنية على حجم 12 نانومتر، و استخدام الذاكرة العشوائية الجديدة GDDR6، بالإضافة إلى احتوائها على أنوية معالجة لتقنية تتبع الأشعة Ray-Tracing.

RTX 2070 تعمل بقوة معالجة رسومية تصل إلى 7.5 تيرافلوبس.