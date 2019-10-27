Shuntaro Furukawa يؤكد أن Nintendo لن تقوم باستحواذات مثل Disney

فاطمة أيت طالب - دبي - قدّمت التايم مقالاً جديداً قابلت فيه الرئيس الحالي لشركة ننتندو اليابانية Shuntaro Furukawa، و الذي خلفَ الرئيس المؤقت “تاتسومي كيميشيما” و الرئيس الراحل للشركة “ساتورو أيواتا”. و فيما يتعلق بالاستراتيجية الحالية للشركة قال فوروكاوا:

فوق كل شيء، أنا أستند في قراراتي على طريقة التفكير الخاصة بقادة التطوير لدينا. ننتندو هي ننتندو بفضل ألعابنا، شخصياتنا، و العناوين التي نمتلكها. منحُ فرق التطوير الحرية لتجربة أفكار جديدة هو أمرٌ أوافقه بشدة. لا يُمكن أن يكون هناك توسعٌ دون الحرية لتجربة شيء جديد، و الشجاعة لاقتحام مجالاتٍ غيرَ مألوفة. Advertisements

فوروكاوا أكّد أن التسلية هي القلب النابض لطريقة عمل ننتندو، و أن تركيز الشركة ينصب على تقديم التسلية للناس ليس الآن فقط و إنما منذ قديم الزمان، و عندما تم سؤال فوروكاوا إذا كانت ننتندو ستقوم بالسير على نهج ديزني، التي تشابهها في الشخصيات الأيقونية ذات الشعبية الكبيرة، من ناحية الاستحواذ على شركات أخرى ضخمة، أكّد فوروكاوا أن ننتندو لن تتبع هذه السياسة:

نحن لم نحاول أبداً أن نستنسخ شركة أخرى. استعمال شخصياتنا و عناويننا المحبوبة في الأفلام و متنزهات الملاهي هي ليست إلا توسعة للفلسفة التي نمتلكها.

حيث يُشير التقرير إلى أن سياسة ننتندو لا ترتكز على الاستحواذات الخارجية، و إنما على التطوير الداخلي.