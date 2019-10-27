اللاعب Shroud يتبع Ninja و ينتقل بدوره من Twitch إلى منصة Mixer

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن شركة مايكروسوفت لديها سياسة جديدة لزيادة شعبية منصة Mixer و ذلك باستقطاب المشاهير من مُقدمي المحتويات، الشركة كانت قد تعاقدت من Ninja للبث على منصتها Mixer حصرياً، و ها هي تتعاقد مع مُقدم محتويات شهير آخر هو اللاعب المعروف بالاسم المُستعار Shroud.

Michael Grzesiek هو الاسم الحقيقي لهذا اللاعب و قد عُرف عنه احتراف لعبة Counter-Strike: Global Offensive. من المُرجح أن اللاعب حصل على صفقة مالية ضخمة ليقوم بهذه الخطوة، و قد قيل من خلال بعض التقارير أن Ninja قد حصل على 50 مليون دولار حتى يترك Twitch و ينتقل إلى Mixer.