فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن شركة مايكروسوفت لديها سياسة جديدة لزيادة شعبية منصة Mixer و ذلك باستقطاب المشاهير من مُقدمي المحتويات، الشركة كانت قد تعاقدت من Ninja للبث على منصتها Mixer حصرياً، و ها هي تتعاقد مع مُقدم محتويات شهير آخر هو اللاعب المعروف بالاسم المُستعار Shroud.
Michael Grzesiek هو الاسم الحقيقي لهذا اللاعب و قد عُرف عنه احتراف لعبة Counter-Strike: Global Offensive. من المُرجح أن اللاعب حصل على صفقة مالية ضخمة ليقوم بهذه الخطوة، و قد قيل من خلال بعض التقارير أن Ninja قد حصل على 50 مليون دولار حتى يترك Twitch و ينتقل إلى Mixer.
كانت هذه تفاصيل خبر اللاعب Shroud يتبع Ninja و ينتقل بدوره من Twitch إلى منصة Mixer لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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