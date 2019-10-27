شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس جوجل: نواجه مشكلة فى الحفاظ على ثقة الموظفين بالإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقر ساندر بيتشاى الرئيس التنفيذى لشركة جوجل فى فيديو تم تسريبه لاجتماع داخلى، بأن الشركة تواجه مشكلة فى الحفاظ على ثقة الموظفين فى الإدارة، خاصة مع نموها، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

ووفقا لموقع cNET الأمريكى، دافع بيتشاى عن تعيين مسؤول حكومى سابق وقف مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بقرار حظر سفر المسلمين.

وخلال الاجتماع الأسبوعى لجميع الموظفين، يسمى TGIF، قال بيتشاى: " أحاول دائما أن أفهم عندما أشعر أن هناك شيئًا ما تسبب فى كسر الثقة، لرؤية ما يمكننا القيام به للتحسين، ولكن يصبح من الصعب جدًا القيام بذلك".

تأتى تعليقات بيتشاى بعد معارضة الموظفين لقضايا تتراوح بين ثقافة مكان العمل ومشاريع جوجل للجيش الأمريكى، وصولا إلى الجهود المبذولة لبناء محرك بحث خاضع للرقابة فى الصين.

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فى نوفمبر الماضى، على سبيل المثال، انسحب أكثر من 20 ألف عامل بدوام كامل وعقود من الشركة من 50 مكتبًا حول العالم للاحتجاج على تعامل الشركة مع الاعتداء الجنسى وسوء السلوك، وبعد ستة أشهر، أقام العمال اعتصامًا احتجاجًا على الانتقام المزعوم لذلك الانسحاب.

وخلال هذا الأسبوع، اتُهمت قيادة شركة جوجل بتطوير أداة داخلية لرصد محاولات الموظفين لتنظيم الاحتجاجات ومناقشة حقوق العمال.