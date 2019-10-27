الصين تقر قانونًا جديدًا يمهد لإطلاق عملتها الرقمية المشفرة

أقر برلمان الصين قانونًا جديدًا بشأن التشفير فيما تستعد البلاد لإطلاق عملتها الرقمية الخاصة بها، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في وقت متأخر من يوم السبت.

وكان البنك المركزي الصيني قد شكل فريق بحث في عام 2014 لاستكشاف إطلاق عملته الرقمية الخاصة به لخفض تكاليف تداول النقود الورقية التقليدية وتعزيز سيطرة صانعي السياسة على عرض النقود.

ومنذئذ لم يُعلن عن شيء حتى شهر آب/أغسطس الماضي عندما أعلن مسؤول كبير في البنك المركزي الصيني أن العملة الرقمية جاهزة تقريبًا. وذكرت مجلة فوربس المالية الأمريكية نقلًا عن مصادر أن العملة قد تكون جاهزة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر القادم.

ثم قال المسؤول في البنك المركزي الصيني (موت شانج شون) الشهر الماضي: إن العملة الرقمية الجديدة التي اقترحتها الصين ستحمل بعض أوجه التشابه مع عملة (ليبرا) Libra من فيسبوك، وستكون بالإمكان استخدامها عبر منصات الدفع الرئيسية في الصين، مثل: (وي شات) WeChat، و(علي باي) Alipay.

وقال مو – نائب مدير إدارة مدفوعات بنك الشعب الصيني: إن تطوير العملة سيساعد في حماية سيادة البلاد من النقد الأجنبي مع توسع التطبيقات التجارية لهذه العملات.

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ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن البرلمان قوله: إن قانون التشفير الصيني الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/ يناير يهدف إلى “تسهيل تطوير أعمال التشفير وضمان أمن الفضاء الإلكتروني والمعلومات”. وينص القانون على أن الدولة تشجع وتدعم البحث والتطبيق للعلوم والتقنية في التشفير، وتضمن السرية.

وكانت العملة المشفرة المقترحة من فيسبوك قد أثارت مخاوف بين المنظمين العالميين من أنها يمكن أن تصبح بسرعة شكلًا مهيمنًا على الدفع الرقمي، وقناة لغسل الأموال نظرًا للتوسع الهائل للشبكة الاجتماعية عبر الحدود.

وستكون ليبرا عملة رقمية مدعومة باحتياطي من الأصول في العالم الحقيقي، بما في ذلك الودائع المصرفية والأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل، والتي تحتفظ بها شبكة من الأمناء. ويهدف هيكلها إلى تعزيز الثقة وتحقيق الاستقرار في السعر.

وعلى غرار العملات المشفرة الأخرى، سوف تُشغَّل معاملات ليبرا وتُسجَّل بواسطة تقنية (سلسلة الكتل)، وهي سلسلة ضخمة مشاركة من المعاملات التي تحتفظ بها شبكة من الحواسيب.

وقال الرئيس الصيني (شي جين بينج) الأسبوع الماضي: إنه يتعين على البلاد تسريع تطوير تقنية (سلسلة الكتل) Blockchain باعتبارها جوهرًا للابتكار.