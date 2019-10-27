شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: %65 من التجارة الإلكترونية فى الشرق الأوسط تتم عبر تطبيقات الهواتف الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دراسة أن تجار التجزئة الذين يروجون لخدماتهم عبر تطبيقات التسوق يواصلون جنى ثمار عمليات الشراء عبر تطبيقات الأجهزة المحمولة، والتى سجلت نسبة 65% من إجمالى معاملات التجارة الإلكترونية فى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA)، وهى نسبة أعلى بكثير من حصة الهواتف المحمولة البالغة 50% لتجار التجزئة الذين لا يمتلكون تطبيقات تسويق ويعتمدون فقط على متصفح الهاتف لبيع المنتجات.

واستندت الدراسة إلى تحليل بيانات التصفح والشراء الخاصة بأكثر من 6500 تاجر تجزئة فى أكثر من 80 دولة؛ موضحًا أن المتسوقين يواصلون تبنى تكنولوجيا تطبيقات الويب والهاتف الذكى لإجراء عمليات الشراء، لكن تطبيقات التسوق لا تزال تحظى بمزيد من التفضيلات من المتسوقين، حيث يسجل هذا الاتجاه معدلات الشراء أعلى بخمس مرات من التسوق عبر متصفح الهاتف.

أما بالنسبة لتجار التجزئة الذين يروجون لتطبيقات التسوق الخاصة بهم بشكل متزايد، فإن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تمثل سوقًا واعدًا يمتلك قدرات وإمكانات عالية.

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وبما أن العديد من دول المنطقة بدأت رحلتها إلى الإنترنت عن الأجهزة المحمولة بدلاً من أجهزة الكمبيوتر المكتبية، فقد لعبت التطبيقات دورًا هائلاً فى حياة المستهلكين اليومية.

ولفتت الدراسة إلى أن حصة معاملات التطبيقات فى الشرق الأوسط وأفريقيا تبلغ 70%، وهذه النسبة أعلى بكثير منها فى العديد من دول الغرب، والتى اضطر فيها المستخدمون للتصفح عبر أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم قبل أن تتوفر إمكانيات الإنترنت عبر الهاتف المحمول.

وتستحوذ تطبيقات السفر على 37% من إجمالى الحجوزات على مستوى العالم، مقارنة بالربع الأخير من عام 2018 الذى سجل 31% فقط. وتسهم هذه التطبيقات فى جعل عملية الحجز أكثر سهولة، وتبسط المعاملات، كما يمكن الوصول إليها فى أى وقت أثناء التنقل، ولذلك يشكل هذا الاتجاه شعبية كبيرة.