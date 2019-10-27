شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوتات تعاون المدرسين داخل قاعات الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت دراسة علمية بأنه من الممكن برمجة الروبوتات من أجل تقديم الإرشادات للتلاميذ داخل قاعات الدراسة.

وأكدت الدراسة التي أوردتها دورية "ساينس روبوتيكس" العلمية أنه من الممكن تزويد الروبوتات بمهارات فنية خاصة بالتدريس، بحيث يمكن توظيفها لمساعدة المدرسين في البيئات التعليمية.

ويرى الباحثون أن هذه الفكرة تنطوي على فائدة كبيرة للمدرسين الذين يعانون من كثرة المهام التي توكل إليهم خلال الحصص المدرسية، كما تعود بالفائدة على الطلاب بعد أن أثبتت دراسات سابقة أن وجود الروبوتات إلى جانب المدرسين داخل الفصل الدراسى يساعد فى تحسين العملية التعليمية.

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كما يعتقدون أيضًا أن هذه التجربة تفتح الباب على مصراعيه أمام توسيع تطبيقات الروبوتات في الأنشطة الاجتماعية المختلفة.

وفى إطار التجربة، يقوم المدرس بالتحكم في الروبوت وتعليمه كيفية مساعدة التلاميذ داخل الفصل، ويستطيع الروبوت في مرحلة لاحقة مساعدة التلاميذ على أداء بعض الأنشطة التعليمية بشكل مستقل دون تدخل من المدرس.