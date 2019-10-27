شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "عفريت الماء" كائن بحرى قادر على إنقاذ الملايين..يجدد الخلايا ويمنع الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثر العلماء داخل الكائن البحرى الذى يسمى بـ"عفريت الماء" على بروتين قادر على تحفيز تجديد الخلايا بعد تلفها، والذى سيساعد الطب على إيجاد طرق لاستخدام البروتين نفسه فى تجديد خلايا الجسم وتجنب أمراض عديدة خطيرة، حسب سبوتنيك.

ويتغذى عفريت الماء على أطراف أشقائه، ما ساعد العلماء ملاحظة أن الأطراف المأكولة تنمو مجددا لدى هذا الكائن بعد مرور بضعة أشهر فقط إلى درجة وكأنها لم تقطع أبدا.

ويدعى هذا النوع "axolotls"، وهو قادر على تجديد جلده وعظامه وأنسجته العضلية وحتى النهايات العصبية، بحسب ما نقله موقع الجامعة الأمريكية ببوسطن التى ترأست البحث.

وعندما تصاب أحد أعضاء البرمائى يطلق جسمه إشارة تخبر الخلايا القريبة من الإصابة، وهى جزيئات بروتينية تدعى "نيوريجولين 1"، بالانتقال من حالة الراحة إلى حالة التجدد.

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وتحقق الباحثون من الأمر بإجراء تجربة، حيث تم إزالة البروتين "نيرولوجين 1" من جسم البرمائى ما أدى إلى فقدانه القدرة على تجديد الخلايا.

ثم قام العلماء بزرع البروتين فى الخلايا الجذعية للخنازير واختبار قدرته على تجديد خلايا العين، لكن رفضت الخلايا الجذعية البروتين ما أدى إلى تلف البروتين وفشل العملية.

وتوصل الخبراء إلى استنتاج أنه لابد أن يكون هناك جزء آخر أو آلية أخرى تتحكم بعمل بروتين التجديد ما يسبب بفشل زرعه.