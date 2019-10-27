تكنولوجيا: تفاصيل جديدة حول نظام تشغيل مايكروسوفت الجديد WINDOWS 10X

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت اليوم وثائق رسمية خاصة بشركة مايكروسوفت عبر WalkingCat، والتي كشفت عن تفاصيل جديدة حول نظام تشغيل عملاق البرمجيات الجديد WINDOWS 10X.

قدمت شركة مايكروسوفت نظام تشغيل WINDOWS 10X مؤخراً خلال فعاليات مؤتمرها الأخير، والذي يأتي ليدعم الأجهزة المميزة بالشاشة المزدوجة قريباً، واليوم كشف عن مزيد من التفاصيل حول هذا النظام.

كشفت شركة مايكروسوفت في فعاليات مؤتمرها الأخير عن كلاً من أجهزة Surface Duo وSurface Neo، مع نظام تشغيل Windows 10X الذي يأتي ليدعم هذه الفئة من الأجهزة.

ولقد جاء نظام Windows 10X لدعم الأجهزة ذات الشاشة المزدوجة بشكل رئيسي، واليوم أكدت تفاصيل جديد من الشركة على أن هذا النظام سيدعم أيضاً أجهزة الحاسب المحمول.

من جانب أخر أكدت التسريبات على أن نظام تشغيل Windows 10X لن يستهدف الأجهزة اللوحية بشكل رئيسي، حيث تتميز واجهة النظام بتجربة تجمع بين التجربة التقليدية لنظام تشغيل مايكروسوفت مع شريط المهام إلى يسار الشاشة، مع بعض التغييرات الجديدة في رموز شريط المهام وبعض التغييرات الأخرى.

وتشر التسريبات إلى أن هذه الواجهة ستدعم جهاز Surface Neo على سبيل المثال في وضع جهاز الحاسب المحمول، مع توقعات أن تقدم عملاق البرمجيات عوامل وأدوات تحقق الإستفادة الكاملة من مميزات واجهة نظام Windows 10X.

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كما تكشف التسريبات عن بعض التغييرات في قائمة البدء في Windows 10X، التي ستقدم من مايكروسوفت في النظام الجديد بعنوان لانشر، حيث يمكن لقائمة البدء أن تدعم المستخدم بتجربة سلسة للوصول إلى نتائج البحث على شبكة الإنترنت، أو الوصول إلى التطبيقات والبرامج المحملة على الجهاز بشكل سريع، أيضاً من المقرر أن تأتي القائمة بمعايير أعلى للتوثيق وحماية الجهاز والتي ستعتمد بالتأكيد على تقنية Windows Hello Face من مايكروسوفت.

كما يتضمن نظام تشغيل Windows 10X تحسينات في تطبيق Modern File Explorer الجديد، والذي يرتكز على معايير UWP، أيضاً من المقرر أن يدعم تجربة أفضل في الشاشات المميزة بخاصية اللمس للوصول إلى وثائق Office 365.

أيضاً تأتي خدمة OneDrive بتجربة واضحة وسلسة، مع مجموعة من التحسينات لقسم الإعدادات السريعة ومركز التحكم، ومن المتوقع أن نشهد آداء Windows 10X مع إنطلاق جهاز مايكروسوفت بالشاشة المزدوجة Surface Neo العام المقبل.

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