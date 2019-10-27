شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مالا تعرفه عن الدش النيزكى المسمى بكرات الهالوين النارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحدث على الأرض دش نيزكى من أمطار الشهب فى ذات الوقت من العام، يسمى بـ Taurid، والذى يطلق عليه كرات الهالوين النارية لتزامنه مع موعد الهالوين من كل عام، حيث قد تكون الأسابيع القليلة المقبلة وقتًا مناسبًا لمراقبة هذه الشهب التى ستضىء سماء الليل.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، هذه الشهب تكون عبارة عن جسيم صغير من النيكل أو الحجر أو الحديد، وليس أكبر من حبة الرمل. فى الطبيعى، ولكن في الليالي المقبلة، هناك فرصة جيدة إلى حد ما لأن تواجه الأرض مجموعة من الجسيمات الكبيرة، تكون في الغالب من حجم الحصى.

يُعد دش نيزك Taurid ، الذي يشار إليه أحيانًا باسم "كرات هالوين النارية"، أحد أطول فترات الشهب خلال السنة، مع نشاط معروف على الأقل نيزكان ظاهريان في الساعةيمتد من 20 أكتوبر إلى 30 نوفمبر، وإطار زمني مدته أسبوع واحد يمتد من 5 نوفمبر إلى 12 نوفمبر يكون فيع نشط للغاية.

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ويمكن رؤية حوالي عشرة من الشهب أو نحو ذلك في الساعة بواسطة مراقب واحد مع سماء صافية ومظلمة خلال فترة نشاط الدش النيزكى.