شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: افتتاح منتدى الاتجاهات الحديثة للحكومة الذكية فى الكويت 12 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات أنس خالد الصالح، الدورة السابعة لـ"منتدى الحكومة الإلكترونية - الاتجاهات الحديثة للحكومة الذكية" في 12 نوفمبر المقبل.

ويقام المنتدى تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح لمدة ثلاثة أيام - ويتناول أبرز الاتجاهات التكنولوجية الحديثة التي تتيح للحكومات توفير خدمات متطورة تتوافق مع متطلبات مواطنيها، كما توفر قدرات هائلة لربط المؤسسات الحكومية مع بعضها البعض، ومع الجهات الأخرى، مثل مؤسسات النفع العام، والقطاع الخاص، وصولا إلى المواطنين.

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وأضافت أنه سيتناول أيضا عددا من الظواهر التكنولوجية الحديثة المساندة للتحول الرقمي بشكل عام، ومبادرات الحكومة الذكية على وجه الخصوص، ومنها الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء والأجهزة النقالة الذكية، مشيرة إلى أن المنتدى سيناقش كذلك خطط وإجراءات العمل التي يتعين على المؤسسات اتباعها، لكي تتمكن من الاستفادة من الظواهر التكنولوجية الحديثة، ووضع الاستراتيجيات الملائمة، وتطبيق أطر الحوكمة الجيدة، وربط عمليات تطوير البرمجيات بالعمليات التشغيلية، فضلا عن تطوير القدرات الفنية للعاملين.

ولفتت الشركة إلى أنه سيشهد أيضا عقد ورشتي عمل متخصصتين؛ لمساعدة المؤسسات في القطاعين العام والخاص على متابعة مسيرتها في الاستمرارية والنمو، مشيرة إلى أن المنتدى سيعقد بمشاركة العديد من شركات التكنولوجيا العالمية والكويتية.