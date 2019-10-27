تكنولوجيا: تحديث محرك بحث جوجل يأتي بترقية في تقنية الذكاء الإصطناعي لإدراك تساؤلات المستخدم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة جوجل لتحديث محرك البحث لدعم المستخدمين على الوجه الأمثل خلال الفترة القادمة، حيث من المقرر أن يدعم محرك البحث إدراك تساؤلات المستخدم للرد عليها بدعم من تقنية الذكاء الإصطناعي.

يعد محرك بحث جوجل الآداة الأكثر إستخداماً في جميع أنحاء العالم، وفي إعلان جديد من جوجل اليوم أشارت الشركة إلى خططها لجلب ترقية جديدة لمحرك البحث لتحسين خدمات الشركة.

أعلنت شركة جوجل عن خططها لدعم محرك بحث جوجل قريباً بترقية جديدة في تقنية الذكاء الإصطناعي لدعم محرك البحث في إدراك وفهم التساؤلات التي يطرحها المستخدم، حيث من المقرر أن تعمل تقنية التعلم الآلي على إدراك الكلمات في أسئلة المستخدم.

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ومن المقرر وفقاً لتصريحات جوجل أن يتم إختبار التقنية الجديدة على مدار عامل كامل، على أن يتم تطوير هذه التقنية لإدراك الكلمات في العبارات وربطها، مع تحليل الكلمات اللاحقة والسابقة في العبارات للتأكد من إدراك معنى العبارات والتساؤلات على الوجه الأمثل، ومن ثم دفع الرد الأنسب للمستخدم.

أيضاً يمكن للمستخدم إنتقاء الكلمات الأكثر أهمية عند البحث، ليعمل محرك البحث على جمع الكلمات وتحديد النتائج الأنسب للموضوع محور البحث.

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