شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قمر أكتوبر يولد الليلة ويظهر فى السماء بنهاية الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر القمر الجديد الخاص بشهر أكتوبر الليلة، بعد يوم واحد من وصول القمر إلى الحضيض أو أقرب نقطة إلى الأرض في مداره، ولكنه لا يكون مرئيا.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، فالأقمار الجديدة تظهر عندما يكون القمر مباشرة بين الشمس والأرض، وذلك كل 29.5 يوم تقريبًا، حيث تشترك الهيئتان في نفس خط الطول السماوي، وهو محاذاة تُسمى أيضًا بالتزامن.

أما عن سبب عدم ظهوره فى السماء للمراقبين من الأرض، فعادة ما تكون الأقمار الجديدة غير مرئية، لأن الجانب المضاء بنور الشمس بعيدًا عن الأرض.

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ويظهر القمر الجديد بالقرب من موعد الهالوين مع نهاية هذا الشهر، إلا أنه سيكون مرئيا مع كوكب المشترى فى السماء فى يوم 31 أكتوبر.

كما سيتزامن القمر مع كوكب الزهرة في 29 أكتوبر، ولكن سيكون من الصعب تحديد الاثنين فى السماء، فلن يكون كوكب الزهرة أكثر من 5 درجات فوق الأفق بعد نصف ساعة من غروب الشمس، ولن يكون القمر أكثر من هلال خفيف.