شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا: مهمة القمر المقبلة قد تكون للنساء فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة ناسا الأمريكية أن مهمة القمر المقبلة "أرتميس" التى ستحمل أول امرأة إلى سطح القمر فى 2024، قد تكون مكونة من اثنين من النساء، وذلك على الرغم من إعلانها من قبل أنها ستكون مكونة من رجل وامرأة.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، فقد أشار جيم بريدنشتاين، مدير ناسا، في خطاب بالمؤتمر الدولي للملاحة الفضائية (IAC)، إلى أن الهبوط القمري التالي للوكالة يمكن أن يشمل على عدة نساء على سطح القمر، بناءً على من يتم اختياره، وهو ما يخالف خطة مهمة القمر المعلن عنها مسبقا.

وقال بريدنشتاين عن فريق رواد الفضاء، "هناك نساء رائعات في وكالة ناسا في الوقت الحالي"، مضيفًا أنه من المحتمل جدًا أن يتم اختيار أى شخص بالفعل في مجموعة رواد الفضاء في مهمة الهبوط على سطح القمر "ارتميس 3"، لكن هذا الطاقم لم يتم اختياره بعد".

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وركزت تعليقات بريدنشتاين بشدة على المستقبل، وبرنامج استكشاف القمر الذي سيشمل ليس فقط النساء ولكن أيضًا شركاء دوليين أكثر مما كانت عليه مهام أبولو خلال عقدين 1960 و 1970.

وجاءت تصريحات مدير ناسا تزامنا مع أول رحلة نسائية للسير فى الفضاء التى أجرتها بنجاح الرائدتان جيسيكا مائير وكريستينا كوتش قبل أيام.