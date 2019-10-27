تكنولوجيا: تطوير روبوتات ترعى المسنين فى بريطانيا لحل أزمة موظفى الرعاية الاجتماعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعين بريطانيا بروبوتات تم تطويرها حديثا لرعاية المسنين، حيث يتم العمل على دعم هذه الآلات القادرة على استبدال مقدمى الرعاية، وذلك فى إطار مشروع حكومى بقيمة 34 مليون جنيه إسترليني وسط أزمة التوظيف في الرعاية الاجتماعية.
وحذرت الجمعيات من أنه لا يوجد بديل عن اللمسة الإنسانية عندما يتعلق الأمر بالرعاية الشخصية، وعلى الرغم من ذلك هناك ما يقدر بنحو 1.2 مليون شخص ضعيف أو كبار السن لا يتلقون المساعدة التي يحتاجون إليها، حيث تعاني بيوت الرعاية من نقص الموظفين.
كما سيبحث الخبراء في الطرق التي يمكن أن تساعد بها الروبوتات كبار السن، على سبيل المثال بعد السقوط عن طريق التقاطهم وضبط المنبه وتقديم الطعام والدواء.
وتحتاج الروبوتات إلى أن تكون قادرًا على تقييم ما إذا كان شخص مسن يرفض تناول الأدوية الخاصة به وتحديد ما يجب فعله إذا كانت حياته معرضة للخطر.
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